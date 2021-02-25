ABD’li general, Patriot sistemi eksikliğinden şikayetçi

Patriot sistemlerinin “asla yeterli sayıda olmadığını” dile getiren Hyten, “Dünyada, Patriot satın almak isteyen pek çok ülke var, ama çoğu zaman satabileceğimiz bir Patriot sistemimiz olmuyor” ifadesini kullandı.

Dünyada Patriot sistemlerine yüksek talep olduğunu kaydeden ABD’li general, bu sistemlerin savunmada “kritik role” sahip olduğunun altını çizerek, “Patriot sistemini bir yere yerleştirdiğinizde, sizi gerçekten düşman saldırılarına karşı koruyor” dedi.