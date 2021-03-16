Rus askeri uzmandan F-35'in başarısızlığıyla ilgili yorum

ABD'nin 5. nesil savaş uçağı F-35 Lightning II ile ilgili sorunları değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD'nin silah geliştirme alanındaki durumunu, 'Başkalarının kuyusunu kazan, evvela o kuyuya kendi düşer' anlamına gelen bir Rus atasözüyle açıkladı.

F-35 savaş uçağının, L-bandı (desimetre dalgaları) ve Ka-bandı (milimetre dalgaları) ile çalışan radarlara karşı etkisiz olduğu ortaya çıkan 'görünmezlik' (stealth) teknolojisindeki bariz arızalara dikkat çeken Leonkov, 'Zvezda' dergisi için kaleme aldığı yazısında, "Şöyle bir Rus atasözü var: Başkalarının kuyusunu kazma, o kuyuya kendin düşersin. Ama galiba bu atasözü ABD'de bilinmiyor, çünkü haksız rekabeti epey seviyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD'li uzmanların başlangıçta Su-57 uçağını eleştirerek Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı geliştirmesinin imkansız olduğunu iddia ettiğini anımsatan uzman, "Onlar, Rus uçağının kendi motoruna, 'stealth' teknolojisine ve gelişmiş elektroniğe sahip olmadığını söylüyordu. Fakat bu konuda da yanıldılar. Çünkü Rusya, 5. nesil savaş uçağı konusunda kendi taleplerini geliştirdi. Bu talepler, ABD'nin sahip olduğundan daha sıkı çıktı. Bu yüzden bizim Su-57 uçağımız, F-22 ve F-35 uçaklarının savaş kabiliyetlerini geçti" dedi.

ABD'de silah ve askeri teçhizat geliştirme konusundaki başlıca sorunun, silah şirketleri ile Pentagon generallerinin mali çıkarlarının birleşmesi olduğunu kaydeden Leonkov, "ABD, bu başarısız projeler yüzünden bilimsel ve teknik altyapısı ile teknolojilerini kaybetti ve artık Rusya'yı yakalayamıyor, çığır açan projelerin fonlarını ne kadar artırsalar da" yorumunda bulundu.

Leonkov, "Rus savaş uçakları için küresel silah piyasasında pazarlama fırsatları açılıyor, çünkü bizde fiyat kalite arasındaki oran reklam edilen değil, gerçek göstergeye sahip" diye ekledi.

Daha önce Forbes dergisi, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-35 programının başarısız olduğunu kabul ettiğini yazmıştı.