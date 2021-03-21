Karadeniz’e son 24 saatte ABD’ye ait ikinci savaş gemisi girdi: Rus Donanması yakın takipte

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ABD Donanması’na ait ikinci savaş gemisinin Karadeniz’e giriş yaptığını, bu geminin de Rus Donanması tarafından yakın takibe alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD Donanması'na ait USS Thomas Hudner adlı savaş gemisinin Karadeniz’e giriş yaptığı, Amerikan destroyerinin Rus Donanması tarafından yakın takibe alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait USS Thomas Hudner destroyerini yakın takibe aldı” ifadesine yer verildi.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

​Daha önce ABD Donanması’na ait USS Monterey güdümlü füze kruvazörünün Karadeniz’e girdiği ve Rus donanması tarafından yakın takibe alındığı bildirilmişti.

Arleigh Burke sınıfı destroyer olan USS Thomas Hudner, dikey evrensel fırlatıcılarda 96 adede kadar Tomahawk seyir füzesi veya Standart önleme füzesi taşıyabiliyor. Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü olan USS Monterey ise 122 adede kadar Tomahawk veya Standart füzelerini taşıma kapasitesine sahip.

ABD yılbaşından bu yana Karadeniz’deki askeri aktivitelerini yoğunlaştırdı, ocak sonlarında USS Porter ve USS Donald Cook adlı füze fırkateynleri bu sularda boy göstermişti.

12 ve 17 Mart tarihlerindeyse NATO üyesi olan İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait Cristobal Colon ve Mendez Nunez adlı fırkateynleri, Türk Boğazlarını kullanarak Karadeniz sularına girmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, geçen aralıkta yaptığı açıklamada son zamanlarda NATO savaş gemilerinin Karadeniz, Baltık Denizi ve Barents Denizi’ndeki varlıklarının ikiye katlandığını ifade etmişti.