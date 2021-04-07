ABD’de hipersonik silah denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri, hipersonik silah teknolojisinin denemesinde başarısız oldu. 5 Nisan’da, ilk uçuş denemesi sırasında, meydana gelen teknik sorunlar nedeniyle fırlatma aracı çalışmadı” ifadesine yer verildi.
ABD Kongresi’nin araştırma hizmeti, 2020 Ağustos ayında, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin ilgili kurumlarının hipersonik silah alanında 3 yönde çalıştığını duyurmuştu:
- Konvansyonel Hızlı Vuruş (Conventional Prompt Strike) programı kapsamında, Virginia sınıfı denizaltılardan fırlatılan taşıma aracı ile balistik füze geliştiriliyor;
- Uzun Menzilli Hipersonik Silah (Long-Range Hypersonic Weapon) programı kapsamında, yaklaşık 2 bin 200 kilometre menzile sahip kara bazlı füze geliştiriliyor.
- Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon) programı, 20 Mach’a ulaşan hız ve yaklaşık 925 kilometre menzile sahip bir savaş başlığının oluşturulmasını öngörüyor.
Dünkü deneme, bu son program kapsamında düzenlenmişti.
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