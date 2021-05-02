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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2. Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

    Bakan Akar: Tüm inlerine girdik, terörü bitirmekte azimliyiz

    © AA
    Savunma
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202105021044405097-bakan-akar-tum-inlerine-girdik-teroru-bitirmekte-azimliyiz/

    Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız" açıklaması yaptı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2. Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

    Üs bölgesinde görev yapan askerlere hitap eden Akar, şunları söyledi:

    • Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız.
    • Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
      © Fotoğraf : MSB
      MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
      Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız.
    • Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araç ve gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araç ve gereçlerin yüzde 70'i yerli ve milli oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek, bütün silahlarımız, araç ve gereçlerimiz yerli ve milli olacak.
    • Azerbaycan ordusu
      © AA
      MSB: Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı
      Bu mücadeleyi, Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova’da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz.
    • Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada, sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Hepinizin tek tek alınlarından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar.
    Etiketler:
    Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu, Irak, Ümit Dündar, Yaşar Güler, Hulusi Akar
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