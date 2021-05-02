Bakan Akar: Tüm inlerine girdik, terörü bitirmekte azimliyiz

Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız" açıklaması yaptı.