MSB: HİSAR-A füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi' muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; Aksaray atış alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.
“Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi” muayene ve kabul faaliyeti kapsamında; 03 Mayıs 2021’de Aksaray Atış Alanında, Otonom Füze Fırlatma Sisteminden gerçekleştirilen HİSAR-A füzesi atışında hedef uçak başarı ile vuruldu.https://t.co/7Us7k2kQAv pic.twitter.com/svsLiOiv4S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)