‘Tsirkon füzesinin su yüzeyinden fırlatma testleri yaz sonuna kadar tamamlanacak’

Rusya gemi inşa endüstrisinden bir kaynağın açıklamasına göre Rus yapımı hipersonik füze Tsirkon’un su yüzeyinden fırlatma testleri bu yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Rusya gemi inşa endüstrisinden bir kaynak, Sputnik’e demecinde hipersonik füze Tsirkon’un su yüzeyinden fırlatma testlerinin bu yaz sonuna kadar tamamlanmış olacağını, füzenin ilk standart taşıyıcılarının Amiral Gorşkov ve Amiral Kasatonov fırkateynlerinin olacağını belirtti.

Yetkili, “Yüzey gemileri için geliştirilen Tsirkon hipersonik füze sisteminin testlerinin yaz sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Testler Amiral Gorşkov firkateyninden yapılacak, hem deniz hem de kara hedeflerine birkaç atış yapılması planlanıyor. Kara ve deniz hedeflerine aynı anda iki füze ile salvo atışının yapılabileceği olasılığını da dışlamıyoruz” diye konuştu.

Kaynak, ‘testlerin daha sonra denizaltından fırlatmalarla devam edeceğini, hem yüzeyden hem de su altından yapılacak fırlatmaların dahil olduğu devlet testlerinin yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını’ sözlerine ekledi.

Kaynağın aktardığı üzere hipersonik füzelerin ilk standart taşıyıcıları, Proje 22350 kapsamında üretilen Amiral Gorşkov ve Amiral Kasatonov fırkateynleri olacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre Amiral Gorşkov firkateyninden şimdiye kadar, ikisi deniz, biri ise kara hedeflerine yönelik üç test atışı gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk deniz bazlı hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon’un hızı 8-9 Mach, menzili de 1000 kilometreyi buluyor.