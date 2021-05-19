Belarus’ta füze kuvvetlerinin savaşa hazırlık durumu ile ilgili ani denetim başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, ülkedeki füze kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere ani denetimin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus füze kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere ani denetimin başladığı, yaklaşık 100 askeri aracın ve 500’ün üzerinde askerin devreye alınması planlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Denetim kapsamına askeri personelin yanı sıra Toçka-U taktik balistik füze sistemlerinin, Polonez, Smerç, Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinin askeri birimleri alınacak. Toplamda 100’e kadar askeri araç ve 500’ün üzerinde askeri personel devreye alınacak” ifadelerine yer verildi.

Denetimin Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Gennadiy Kozlovskiy tarafından yönetileceği belirtilen açıklamada, çalışmanın füze atış tatbikatları ile sonlanacağı kaydedildi.

Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, geçen ay NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki aktivitelerini artırmaya devam ettiğini, sınır bölgelerinde istihbarat merkezlerinin kurulduğunu açıklamıştı.