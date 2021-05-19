ABD'nin 'gizli' geliştirdiği kamikaze insansız hava aracı, Pantsir-S1 maketini vuramadı

The Drive’ın haberine göre olay, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyade Kolordusu birliklerinin katılımıyla 2 hafta boyunca Utah eyaletindeki Dagway poligonunda gerçekleşen Edge 21 tatbikatı sırasında meydana geldi.

Senaryoya göre, Pasifik Okyanusu’ndaki hayali adalarda yer alan 3 düşman hedef insansız hava araçları tarafından vurulmalıydı. Hedeflerden biri hava savunma sistemi radarı, ikincisi hava savunma sistemi kontrol noktası, üçüncüsü de Pantsir-S1 imitasyonuydu.

İlk 2 hedef başarıyla vurulurken Pantsir-S1 maketinin vurulması gerektiği anda sorun yaşandı. Araç bilinmeyen sebeplerden dolayı hedefi ıskaladı. Askerler testleri askıya alma kararı aldı. Denemeler, Project Convergence tatbikatında devam edecek.

The Drive, yeni drone hakkında çok az bir şeyler bilindiğini, çünkü bilginin gizli olduğunu kaydetti. Yeni insansız hava aracının sadece yerden fırlatmalı ve uzun menzile sahip olduğu biliniyor.