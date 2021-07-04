Rus vekil: Rus ordusunu ‘Zaporojets’ ile karşılaştırmak tam bir cehalet örneği

NATO’nun eski Rusya temsilcisi ABD’li emekli subay Harry Tabah’ın “Rusya ve NATO'nun askeri güçlerini karşılaştırmak Zaporojets ve Tesla'yı karşılaştırmak olur” şeklindeki sözlerini Sputnik’e değerlendiren Şeremet, bunun tam bir ‘cehalet örneği’ olduğunu söyledi.

Rus vekil, “Görünüşe göre, ABD’li emekli subay tam bir cahil. Birincisi, Zaporojets otomobili Rusya'da hiçbir zaman üretilmedi, bu Ukrayna otomobil endüstrisinin ürettiği bir araç. Rusya, KamAZ ve Aurus araçlarıyla ünlü. Tesla’ya gelince, pahalı ama kesinlikle güven vermeyen bir otomobil. İkincisi, bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri ileri teknoloji, manevi güç ve profesyonelliğin gerçek bir birleşimi iken, NATO ordusu yalnızca gösteriş ve para için hizmet veren bir yapıdır” dedi.

Şeremet ayrıca, Rusya'nın topraklarını ve barışı koruma misyonuna karşılık, NATO'nun saldırgan bir misyona sahip olmasının iki ordu arasındaki bir diğer fark olduğunu kaydetti.