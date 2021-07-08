Türk ve Amerikan savaş uçakları, Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

Türkiye ve ABD'ye ait savaş uçakları, Polonya ve İzlanda'da NATO'nun hava polisliği görevine başladı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı Türkiye ve ABD'ye teşekkür ettiklerini bildirdi.

Lungescu, "Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olmaktadır. Bu, ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte, NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Fighter jets ✈️ from the US 🇺🇸 & Turkey 🇹🇷 are taking up #NATO Air Policing duties this week, guarding the skies over Iceland 🇮🇸 & Poland 🇵🇱.



Air policing helps keep our skies safe - a clear example of allied solidarity in action.



ℹ️https://t.co/XNFDBvgrzh#60YearsAirPolicing pic.twitter.com/3FgshsL4uh — Oana Lungescu (@NATOpress) July 7, 2021

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışmak üzere Polonya'daki Malbork hava üssüne dün ulaştı.

Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, eylül ortasına kadar bölgede kalacak. ABD'ye ait 4 F-15 uçağı ise İzlanda'nın Keflavik hava üssüne bugün indi.