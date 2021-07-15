Rusya, sınırlarına yaklaşan bir ABD uçağına eşlik etmesi için MiG-31 jetini havalandırdı

Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi yetkililerinin açıklamasında, “15 Temmuz 2021’de, hava sahamızın kontrolü için kullanılan sistemlerimiz ile Pasifik Okyanusu üstünde uçan ve Rusya Federasyonu devlet sınırlarına yaklaşmakta olan bir hedef saptanmıştır” denildi.

Yetkililerin açıklaması şöyle devam etti: “Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya Federasyonu devlet sınırlarının ihlalinin önünün kesilmesi adına, bir MiG-31 jetinin havalanmasına karar verilmiştir. Rus jetinin mürettebatı, hava hedefini, ABD donanmasına ait bir P-8A Poseidon devriye uçağı olarak tanımlamıştır ve ardından uçağa, Pasifik Okyanusu üstünde Kamçatka’nın güneydoğu kıyısı boyunca eşlik etmiştir.”

Rus jetinin, ABD uçağının devlet sınırlarınının aksi yönüne dönmesi ardından, kendi konuşlanma noktasına geri döndüğü kaydedildi. Ayrıca, Rus jetinin uçuşunun tamamıyla hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Rusya sınırlarına yaklaşan uçaklar nedeniyle havalandırılan ilk jet değil

Rusya’nın, devlet sınırlarına yaklaşan yabancı uçaklar yüzünden kendi jetlerini havalandırdığı yönündeki açıklamalar son günlerde sıklıkla yapılıyor. Nitekim bu açıklamadan çok kısa bir süre önce de bir çift Rus jetinin, Bering Denizi hava sahasının üstünde uçmakta olan ABD bombardıman uçaklarına eşlik etmek için havalandırıldığı belirtilmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, bu gelişmelere ilişkin, batılı güçlerin Rusya sınırlarında askeri gerilim yarattığını söylemişti. Popov, Rossiskaya Gazeta gazetesine demecinde, “Batı, Rusya ile ilişkilerinde fiilen askeri-stratejik, siyasi ve psikolojik baskı yoluna gitmektedir. Ayrıca, Rusya sınırları yakınında kasten askeri gerilimi yükseltmektedir, ki bunun stratejik istikrara hiçbir katkısı bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.