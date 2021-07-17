Rus şirketten yeni savaş uçağıyla ilgili paylaşımında HMS Defender göndermesi

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostech’in MAKS-2021 fuarında tanıtılacak olan yeni avcı uçağının ilk ‘hedefi’, geçenleri Karadeniz’de olay yaşanmasına neden olan İngiliz muhrip Defender'a benzeyen bir yabancı savaş gemisi oldu.

Rostech’in MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı’nda tanıtılacak olan yeni avcı uçağının ilk ‘hedefi’, geçen haftalarda Karadeniz’de gerilim yaşanmasına neden olan İngiliz muhrip Tip 45 HMS Defender'a benzeyen bir yabancı savaş gemisi oldu.

Rostech’in Facebook’taki hesabında yayınlanan görüntüde deniz üzerinde uçuş gerçekleştiren yeni Rus avcı uçağının gövdesinin bir kısmı görülüyor, gövdenin altına yerleştirilen yeni tip optik radarın cam panellerinde ise İngiliz muhrip Tip 45 HMS Defender'ı andıran bir yabancı savaş gemisi yansıyor.

Görselin üzerinde ise ‘Görüşürüz’ (See you) ifadesi yer aldı.

Rus savunma sanayii sektöründen bir kaynak, Sputnik’e demecinde görüntünün uçağa yerleştirilmiş ‘optik-elektronik nişangah sistemi’ içerdiğini doğrulayarak, bu tür ekipmanların kara ve deniz hedeflerini vurmak için ‘uçaktaki silahların yönlendirilmesi için’ kullanıldığı bilgisini verdi.

Geçen mayıs ayında ise uçak yapım endüstri sektöründen bir kaynak, Sputnik’e Rostech bünyesinde Rusya’nın ilk beşinci nesil hafif, çok amaçlı tek motorlu avcı uçağının geliştirdiğini, yeni uçağın kalkış ağırlığının en fazla 18 ton olacağını ve azami hızının 2 Mach’ı geçeceğini, yani ses hızından yaklaşık olarak 2 kat daha hızlı hareket edeceğini aktarmıştı.

HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu.