Kayıt
14:53 29 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    İnme riskinden nasıl korunulur?

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202010291043112614-inme-riskinden-nasil-korunulur/

    Dünya genelinde her 3 dakikada bir, bir kişide görülen inme vakalarının yüzde 30’u ölümle sonuçlanıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, inme riskini arttıran faktörleri ve alınabilecek önlemleri Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    Dünyada her 3 dakikada bir inme görülüyor; karşılaşılan vakaların yüzde 30’u ise ölümle sonuçlanıyor. RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, Türkiye’de yaygın görülen alışkanlıklar sebebiyle, Türk toplumunda inme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. 

    İnmenin toplumda görülme sıklığı ve sebebini anlatan Güzelcik “İnmeneler beyin damarlarında kanama ve tıkanma sebepli olabilir, yüzde 80’i tıkanma temellidir. Dünyada ölüm sebeplerinde birinci olarak kalp damar hastalıkları, ikinci olarak kanser ve üçüncü olarak inme geliyor. Dünyada her üç dakikada bir inme vakası gerçekleşiyor. 100 bin kişilik bir toplumda yılda 200-300 inme vakası yaşanıyor. Bizim toplumumuzda sigara ve spor yapmama yaygın olduğu için bu sayı üç yüze yakındır. Yetişkin yaşta sakatlıkların çoğu inmeden kaynaklanıyor. İnme kalp krizi gibi bir beyin krizidir. Kalp krizi belirtileri görüldüğünde doktora koşulduğu gibi inmede de başvurulması lazım. İnme hep ani olur, bazen bir iki dakika ortaya çıkar ve geçer” dedi.

    İnmenin belirtileri nelerdir?

    Belirtiler üzerine zamanında müdahale edilmezse inmenin kalıcı sonuçlar doğurabileceğini aktaran Güzelcik “Belirtilerden sonra dikkat etmezsek yüzde 10 kalıcı inme gelişir. Bu belirtiler vücudun bir tarafında kuvvet kaybı, ağzın bir tarafa doğru kayması, çift görme, olağan konuşmada bozulma, vücudun bir tarafında duyu kaybı, dengesizlik, yutkunmada bozulma ve baş dönmesidir. Hepsi aksi ispat edilene kadar inme olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı. 

    İnme olduğu anlaşıldığında nasıl müdahale edilmeli?

    Güzelcik “İnme geçiren bir insan, inme geçirdiğini anlamayabilir ama etrafındaki insanlar anlar. Ağızda kayma, kişilikte değişim, elindekini düşürme gibi belirtiler gözlendiğinde hastayı güvenli bir ortama götürüp yatırmak ve 112’yi aramaktır çünkü inmenin özel merkezleri vardır ve vakit çok önemlidir. Hastaya kesinlikle su ya da aspirin verilmemeli, sarımsak ya da kolonya koklatılmamalıdır” diye devam etti. 

    İnme riskini arttıran faktörler nelerdir?

    Güzelcik, inmenin başlıca sebeplerini “İnmede risk faktörlerinin en başında hipertansiyon, ikinci sigara, Üçüncü olarak diyabet, dördüncü obezite, beşinci kolesterol yüksekliği ve son olarak egzersiz yapmamak gelir. Bunların çoğu önlenebilir risk faktörleridir. Hipertansiyon tedavisi görerek azaltılabilir. Sigarayı kesinlikle bırakmak gerekiyor. Sigara çok ciddi bir damar hastalığı etkenidir, damar sertliği yapar. Kalp damar ve ivme açısından sigaradan uzak durun” diye sıraladı.

    Sağlıklı bir insanın geçirme riskinin oldukça az olduğunu söyleyen Güzelcik, sözlerine şöyle devam etti:

    “Bazen hasta tarafından bilinmeyen kalp patolojileri ya da ritim bozuklukları olabiliyor. Kalbin iki bölümünün farklı çalışması durumu olabiliyor, bu da kalbin içinde bir miktar kanı bekletmesine yol açıyor. Bekleyen kanın pıhtılaşmaya meyli artar. İkinci kalp normal atışa döndüğünde kanı pıhtı olarak atmaya başlıyor, damarlara gidince inmeye neden olabiliyor.”

    Kolesterolün damar sertliğine etkisi nedir?

    Damar sertliğine kolesterolün etkisini Güzelcik “60 yaşından sonra damarda sertleşme gözlenebiliyor. Damar sertleşmesi  LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) dediğimiz kötü kolesterole bağlıdır. Toplumumuz çok spor yapmadığı için bizde LDL miktarı yüksek, iyi kolesterol olan HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) miktarı düşüktür. Kalp damar hastalıkları açısından tam tersi olması gereklidir” diye açıkladı.

    Damar sertliği riskine karşı nasıl beslenmeli?

    Kolesterolü kontrol altında tutmak için Güzelcik “Damar sertliğine karşı beslenirken Akdeniz usulü beslenmek iyi olur. Margarin tüketmemek gerekiyor. İnsanın günlük kalori ihtiyacı 1500-1800 arasındadır. Bunu tek öğünde alabiliyoruz. Öğünü ikiye bölüp sabah 1000 kalori, akşamüstü 800 kalori alabiliriz. Üç öğün çok fazladır insan bünyesine” tavsiyesinde bulundu.

    Günde ne kadar su tüketilmeli?

    Suyun önemine dikkat çeken Güzelcik “Su içmek çok önemlidir. Normalde kilograma 40 cc su tüketmek gerekiyor. 70 kilo olan bir insan için 2.6 litre, günde 3litreye yakın sıvı tüketmek gerekiyor. Yemekle su içilmez, 1 saat öncesinde ya da 2 saat sonrasında tüketilmelidir. Çay, kahve ve kola su değildir. Su yerine geçmez. Çay ve kahve su kaybettirici maddelerdir. Çay içenler içtiği çayın bir buçuk katı kadar, kahve içenler iki katı kadar su almalıdır. Sabahları aç karnına ılık su içmenin bağırsak aktivitesini çok arttırdığı biliniyor, güne iyi başlamanızı sağlar. Suya limon ve sirke koymak suyu bazikleştirir. Sabahları suda olmasının faydası vardır. Bardak suya bir çorba kaşığı sirke ve bir çorba kaşığı limon karıştırılarak içilebilir. Gün içinde limonlu su içmek çok önemlidir. Limonlu su içmek vücuttaki asitliği azaltır” dedi.

    Uykunun inmeye etkisi nedir?

    Uykunun da sağlıklı bir insan için öneminin vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Güzelcik, şunları söyledi:

    “Uyku hormonu ve büyüme hormonu uykuda salgılanır ve bu belirli saatlerde gerçekleşir. Saat 12’de başlar ve gün ağarınca biter.  Bu saatler arasında uykuda olmamız gerekiyor. Beynimizde epifiz denilen bir organ var. Bu vücudumuzun çalar saatidir. Biz istemesek de bizi uyandırır. İvmelerin çoğu sabah gün ağardıktan sonra 8-10 saatlerinde ortaya çıkar. Bu saatlerde kortizon en yüksek seviyelere çıkar. Uyumaya devam edersek aslında vücut kendini kesmeye başlıyor. Bu durumda hipertansiyon atakları olabiliyor. Mümkünse sabah saatleri uyumamamız, güne erken başlamamız gerekiyor.”

    Etiketler:
    Belirti, su, Beslenme, Sağlıklı beslenme, yağ, Kolesterol, Obezite, Sigara içmek, hipertansiyon, Sağlık, beyin, kalp, Kalp krizi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarım işçileri
    ‘Beyaz altın’ hasadındaki tarım işçileri: Hayaller ve gerçekler aynı olmuyor
    Karikatür
    Trump: Rusya ve Çin askeri gücümüzü kıskanıyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet