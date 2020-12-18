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    Seyir Hali

    Prof. Dr. Sarıoğlu: Risk seviyorsanız hisse senedi ve altın, çekiniyorsanız para piyasası fonu ve Eurobond önerilebilir

    Seyir Hali
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    Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, küçük birikim sahibi yatırımcıların yönelebileceği yatırım araçlarını Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Prof. Dr. Sarıoğlu “Risk iştahı çok önemlidir. Herkese önerebileceğimiz ortak bir dağılım yok. Risk seviyorsanız hisse senedi ve altın, çekiniyorsanız para piyasası fonu ve Eurobond önerilebilir” dedi.

    İyi Gelir Yönetici Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu, yatırım araçlarının 2020 senesi boyunca sağladığı getirileri ve küçük birikim sahibi yatırımcılarının risk iştahına göre yapabilecekleri yatırımları RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    ‘Risk iştahı önemlidir, çeşitlendirerek yatırım sepeti yapın’ 

    Çeşitlendirerek yatırım sepeti yapmayı öneren Prof. Dr. Sarıoğlu, risk seven yatırımcılara hisse senedi ve altın önerilebileceğini, riskten çekinen yatırımcıların portföyüne ise para piyasası fonu ve Eurobond koyulabileceğini söyledi:

    “Çeşitlendirmek, sepet yapmak gerekir. Ben hiçbir zaman tek yatırım aracını önermiyorum. Risk iştahı çok önemlidir. Risk seven birisine hisse senedi ve altın derim. Riskten çekinene para piyasası fonu da koyabilirsin, Eurobond koyulabilir. Herkese önerebileceğimiz ortak bir dağılım yok. Kamu Aydınlatma Platformu’nda yatırım fonlarının risk değerleri açıklanıyor. Onlara muhakkak bakmalarını öneriyorum. Birden yediye kadar bir skala var, düşük riskler 1-2 yüksek riskler 6-7. Yüksek risk seviyorsanız 6-7’leri tercih etmeniz daha doğru olur. Borsa için önümüzdeki sene beklentilerimiz iyi gözüküyor. Dolayısıyla portföylerinde bir miktar hisse senedi taşıyabilirler.”

    'BIST 100 yüzde 22, hisse fonları yüzde 50.8 arttı'

    BIST 100’ün sene başından beri yüzde 22 arttığını ifade eden Prof. Dr. Sarıoğlu, küçük birikim sahiplerine profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen yatırım fonlarını tavsiye ettiğini söyledi. Sarıoğlu “Küçük birikim sahiplerine daha ziyade profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen yatırım fonlarını tavsiye ediyorum. 2020 senesinde yılbaşından itibaren getirilere baktığım zaman yatırım fonlarında kategoriler bazında yatırım yaptıkları araçların üzerinde veya çok yakın getiriler elde ettiklerini görüyorum. BIST 100 sene başından bu yana yüzde 22 arttı. BIST 100’e yatırım yapan endeks hisse fonları var. Bunlar pasif yönetiliyor, birebir endeksi kopyalıyorlar. Bunların ağırlıklı ortalama getirileri yüzde 37.60 olmuş yani BIST 100 endeksinin 15 puan üzerinde yatırımcılarına kazandırmışlar. Hisse fonları ise yüzde 50.80 kazanmış. Tabi burada birçok fon var ama ağırlıklı ortalama baktığınız zaman böyle. Hisse kovalamaktansa hisse fonu aldığınız zaman zaten piyasayı takip eden, şirketleri teknik analize göre portföyüne katan yöneticilerin eline teslim etmiş oluyorsunuz. Sonuçlar da tatminkar gözüküyor” dedi.

    ‘Eurobond, Türkiye CDS primlerinin düşmesi ile bu yıl getiri sağladı’

    Eurobond’un faizdeki yükselişe rağmen değer kazandığına işaret eden Prof. Dr. Sarıoğlu bunun sebebinin CDS primlerinin düşmüş olmasından kaynaklı olduğunu ifade etti: 

    “Kasım ayının ortalarından itibaren dolarda gerileme görüyoruz. Yılbaşından beri baktığımızda yüzde 30.50 bir getirisi var. Dolar ve euro bazında Eurobond fonlarının getirileri de sene başından bu yana yüzde 35.20 olmuş. Faizdeki yükseliş Eurobondun değerini düşürüyor. Buna rağmen bu getiriyi elde etmiş. Sebebi ise içerde faiz yükseliyor olsa da CDS primlerimizin düşmüş olmasıdır. Türkiye seneye 278 civarında bir CDS (Kredi Temerrüt Takası) primiyle başlamıştı. Pandemi ile beraber 650’ye kadar yükseldi, bugün itibariyle 360 görüyoruz. CDS primindeki düşüş, Eurobond fonlarında güzel getirilere sebep oldu diyebiliriz.”

    ‘Parasını mevduata koyan negatif reel getiri elde etti’

    Sarıoğlu “Parasını mevduata koyan negatif reel getiri elde etti” dedi. Tahvil fonlarında reel getirinin olmadığını söyleyen Sarıoğlu, altın fonu ve gram altın konusunda ise güzel getirilerin olduğuna dikkat çekti:

    “Tahvil fonlarında, faizlerle paralel bir şey görüyorum. Yılbaşında paranızı mevzuata koymuş olsaydınız bir yılda yüzde 10.10 kazanacaktınız. Bu fonlara baktığınız zamanda yüzde 9.14 getirmiş. Faizlere paralel diyebilirim. Reel bir getiri açıkçası oluşmadı. Parasını mevduata koyan negatif reel getiri elde edebilmiş oldu. Diğer yatırım araçlarında güzel getiriler görüyoruz. Altına baktığımız zaman gram altın sene başından bu yana yüzde 60.70 arttı. Altın fonları da yüzde 58.60 neredeyse aynı oranda getir sağlamış. Haziran ayında altına ek vergi getirildi. Altın alımlarında binde bir oranında BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) vardı. Bu da altın yatırımlarını etkiler. Altın fonlarındaysa sadece kazanç oranından vergi kesiliyor, o da yüzde 10 stopaj. Gram altın ve altın fonu başabaş geliyor aslında” dedi.

     ‘Yabancı hisse fonlarında getiri yüzde 81’

    Bu yıl yabancı hisse senetlerinin güzel getiri sağladığını vurgulayan Sarıoğlu, bu fonların yüzde 81 getiriye sahip olduğunu belirtti. Bu yatırım araçlarının yatırımcılar açısından karlı olabileceğini söyleyen Sarıoğlu “Bu sene gerçekten güzel getiriler sağladı yabancı hisse senetleri. Sekiz tane yabancı hisse fonumuz var. Bir kısmı gelişmekte olan piyasalara bir kısmı Avrupa borsalarına yatırım yapıyor. Bunlarda ortalama getiri geçen sene yüzde 81 olmuş. Hisse fonları yüzde 50 kazandırmış, yabancı hisseye yatırım yapanlar yüzde 81 mertebesinde getiri sağlamış. Bu piyasalara da bakmak yatırımcılar açısından çok kazançlı olur diye düşünüyorum. Benzer şekilde yabancı borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar var. 3 tane fon var bizim piyasamızda. Tahvil fonlarımız yüzde 9-10 iken bunların getirileri yüzde 35 oluyor. Dolayısıyla yatırımcılarımız kapsamlarına yabancı borçlanma araçlarını fonlarını koyabilirler” şeklinde konuştu. 

    Etiketler:
    Reel getiri, mevduat, Tahvil, CDS (Credit default swap), Eurobond, gram altın, Altın, Yatırımcı, yatırım alanı, yabancı yatırım, Fon, hisse senedi, Hisse, BIST-100
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