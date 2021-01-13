Kayıt
14:54 13 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    Dr. Kaynak: Ekonomi bu kadar kötüye giderken ve işsizlerin sayısı artıyor görünürken rakamlar nasıl azalıyor?

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202101131043568869-dr-kaynak-ekonomi-bu-kadar-kotuye-giderken-ve-issizlerin-sayisi-artiyor-gorunurken-rakamlar-nasil/

    Araştırmacı Dr. Pınar Kaynak, TÜİK işsizlik rakamlarını geniş tanımlı işsizlik verileri ile karşılaştırdı. Dr. Kaynak “Ekonomi bu kadar kötüye giderken ve işsizlerin sayısı artıyor görünürken rakamlar nasıl azalıyor ya da değişmiyor? Pandemiyle birlikte işsizlik oranı aslında işgücü piyasalarındaki doğru tabloyu yansıtamaz hale geldi” dedi.

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı Dr. Pınar Kaynak, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını geniş tanımlı işsizlik ile karşılaştırdı. 

    Dr. Kaynak geniş tanımlı işsizlik hesaplamasını“4 milyon işsize ek olarak 4.5 milyona yakın iş aramadığı için işsiz tanımına girmeyen ama çalışmaya hazır kesimi de alan bir hesaplama yapıyoruz ve buna geniş tanımlı işsizlik diyoruz” diye tanımladı.

    ‘Türkiye zaten pandemi dönemine ekonomik olarak iyi olmayan bir durumda girmişti, kapanmalarla birlikte daha kötüye gitti’

    Dr. Kaynak, TÜİK rakamlarını “İşsizlik rakamları ekim dönemimde 12.7 olarak açıklandı. Eylül dönemine göre yatay seyrettiğini görüyoruz. Yıllık bazda da 0.7 puanlık bir düşüş var. Türkiye pandemiye zaten ekonomik olarak çok iyi olmayan bir durumda girmişti. Kapanmalarla birlikte ekonomi daha da kötüye gitti. Ekonomi bu kadar kötüye giderken ve işsizlerin sayısı artıyor görünürken rakamlar nasıl azalıyor ya da değişmiyor?” diye değerlendirdi.

    ‘4 buçuk milyona varan kesim işsiz kapsamına girmiyor, geniş tanımlı işsizliğe odaklanılmalı’

    Geniş tanımlı işsizliğin iş aramadığı için işsiz tanımına girmeyen ama çalışmaya hazır kesimleri de dahil ettiğini söyleyen Dr. Kaynak, “Pandemiyle birlikte işsizlik oranı aslında işgücü piyasalarındaki doğru tabloyu yansıtamaz hale geldi. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda işsiz olarak kabul edilebilmeniz için TÜİK’in anketine katıldığınız an istihdamda olmamanız ve son bir aydır aktif olarak iş bakmıyor olmanız gerekiyor. İşten çıkarma yasakları, kısa çalışma ödenekleri ile birlikte insanlar iş başında olmadığı halde iş de aramıyor. Bunlar da işsiz kapsamına girmiyor. İkinci tarafta iş aramaktan vazgeçen, ümidi kırılan bir milyonun üstünde bir kesim var. Diğer sebeplerden dolayı iş aramayan 3 milyonluk bir kesim ekleniyor. 4-4 buçuk milyonluk kesim işsiz kapsamına girmiyor. Alternatif olarak geniş tanımlı işsizliğe odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 milyon işsize ek olarak 4.5 milyona yakın iş aramadığı için işsiz tanımına girmeyen ama çalışmaya hazır kesimi de alan bir hesaplama yapıyoruz ve buna geniş tanımlı işsizlik diyoruz” dedi.

    ‘Yaklaşık 8.5 milyon işsiz var, bu İsviçre’nin nüfusu kadar işsiz olduğu anlamına gelir’

    Dr. Kaynak, Türkiye’de yaklaşık 8.5 milyonluk bir işsiz kesim olduğuna ve bu sayının İsviçre nüfusuna denk olduğuna dikkat çekerek “Yaklaşık 8.5 milyonluk, İsviçre’nin nüfusu kadar işsiz var. Yüzde 23.3 olarak çıkıyor. Eylül ayına göre değişimine baktığınızda 0.6 puanlık bir artış gösteriyor. İşsizlik oranı artmasa dahi geniş tanımlı işsizlikte 0.5 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz. Resmi işsizlik oranı ile kıyasladığımızda 10.6 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

    ‘Gençlerde geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda, her 3 gençten birinin işsiz olduğunu görüyoruz’

    Geniş tanımlı işsizlik rakamlarına göre Türkiye’de genç işsizliğin yüzde 38.5 olduğuna işaret eden Kaynak “Erkek ve kadın özelinde geniş tanımlı işsizlik henüz hesaplanmadı fakat kadınlarda daha yüksek. Gençlerde işsizlik yüzde 24.9 olarak açıklandı. Bu resmi rakamlara göre bile her dört gençten bir tanesi işsiz demek. Geniş tanımlı işsizliği de hesapladık. OECD de ortalama genç işsizlik yüzde 15, Türkiye’deki zaten bunun neredeyse iki katı. Gençlerde geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda bu yüzde 38.5 olarak çıkıyor. Her 3 gençten bir tanesi hatta daha fazlası işsiz görünüyor” ifadelerini kullandı. 

    ‘İşsizliğin asıl patlamasını pandemi önlemleri kalktıktan sonra göreceğiz’

    Enflasyon ve işsizliğin aynı anda artma sebeplerini açıklayan Dr. Kaynak, işsizlikte asıl patlamanın pandemi önlemleri kaldırıldıktan sonra olacağını “Enflasyon artmasının en önemli sebebi dövizin artması, ithalata bağımlılık ile fiyatlara yansıyor. Enflasyon artmış oluyor. Diğer taraftan ekonomik kriz var. Bizim Türkiye’de ve Kovid özelinde, enflasyon artması büyümeye bağlı değil maalesef. Bir kriz ortamındayız, işyerleri kapanıyor. İstihdamı eklemeyi geçin hali hazırda olanı kaybediyoruz. Dolayısıyla işsizlik oranları da bu şekilde ters bir ilişki gösteriyor. Kur baskısı ortadan kalktığında merkez bankasının nasıl bir politika izleyeceğine bakmak lazım. ‘Normal seyrine döner mi’ kestirmek zor. İşgücü piyasalarında 2 ay daha uzatıldı önlemler, onlar kalktıktan sonra işsizlik patlamasını göreceğiz. Şu an daha baskılanmış hali bunlar” diye söyledi.

    Etiketler:
    OECD, ithalat, Enflasyon, Pınar Kaynak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İşsizlik, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Genç işsizlik, işsizlik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yıllarca balıkçılık yaptıktan sonra Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda hediyelik eşya dükkanı açan Cemal Çakmak, Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği kurutulmuş balon balıklarını, süs eşyası olarak satıyor.
    Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet