Ekonomist Paksoy: Gram altın portföylerde olmaya muhakkak devam etmelidir

Piyasaların, kurun ve altının gösterebileceği yönelimleri Ekonomist Cüneyt Paksoy, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı. Piyasa açılışlarını değerlendiren Paksoy, Biden’ın teşvik paketinin yeniden gündeme gelmesinin piyasaları ılımlı pozitif yönde etkilediğini anlattı:

“Haftaya yurtdışının açılışlarıyla başladık. Özellikle Asya açılışlar ve ABD vadeliler şimdilik ılımlı pozitif çünkü Biden’ın teşvik paketi yeniden gündemde. Tahminimce Şubat sonuna kadar yetiştirilmeye çalışılacak, 1.5-2 trilyon dolar civarı bir rakam. Piyasaları pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Aşılama çalışmalarının ilerlemesi umut vermeye devam ediyor. Vaka sayılarının yüksek kalmasına piyasa hala duyarsız çünkü para beklentisi ve paranın verdiği rahatlığı satın alma yönünde refleksi kullanıyor.

‘Gelişen ülke para birimlerine ve borsalarına girişte en çok pay alan ülkelerden biriyiz’

Bize yansıması da ılımlı olur. Yurtdışı bozulmadı çünkü birinci ana kriterimiz ABD, Avrupa ve Asya borsalarının bozulmaması ve gelişen ülke para birimlerine ve borsalarına para girişinin devam etmesi. Şu an o giriş var ve o girişten en çok pay alan ülkelerden biri biziz”

‘Dolar/TL’de 6.85’e geri dönmek hala mümkün’

Paksoy, dolar kuru, endeksi ve dolar/TL üzerine “7.20-7.30 üzerine taşmadıkça gelecek tepkiler 7’nin altında. Bahsettiğim 6.88-6.99 ama 6.90 civarında bir yer var bana göre. Çıpalandığımız 6.85’e geri dönmek hala mümkün. Zaten TL pozisyonu alan yabancı yatırımcıların birçoğu iki tane bölgeyi hedeflediler. Birincisi karlarını realize etme, o bölgenin hedefleri 7-7.15 bandıydı. İlk 7.50 ve üzerinden pozisyon alan yabancı yatırımcı orada bir realizasyon yaptı. Ana figürde, bunun içerisinde Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs gibi çok büyük yatırım bankaları da var. Onların beklediği 7.30-7.55 stoklu maksimum, aşağıda 6.85 bandı. Özetle bu önümüzdeki günlerde şubat ayı içerisinde Merkez Bankası toplantısı da dahil aşağı yönlü hareketin devamı dediğimiz kritik seviyeler aşılmadıkça mümkün” ifadelerini kullandı.

‘BIST’te 1450-1500’lik ortalamalar kısa vadeli stoptur’

Dolar endeksinde hala 91 seviyesinde olduğumuzu vurgulayan Paksoy, Borsa İstanbul’un bulunduğu noktayı ve ilerisi için olasılıkları “Borsa İstanbul’da da düzeltme sürecinden çıkış için geçen hafta önemli bir direnç denendi. Tam 1550’den döndük. Aşağıda 1500 altı kapanışlar gelmedikçe yukarı yönlü 1550-1580 geçilip orası destek oldukça 1610 kritik eşik, pivot seviyesi. 1600-1610’ları geçecek olursa 1750’ye kadar Borsa İstanbul’da alan açılıyor. Kriterimiz yurtdışının bozulmaması, bizim dinamiklerimiz buna kısa vadede müsait ama 1500 altına gelirse hele yurtdışında bozularak efektli düzeliyorsak dikkat etmek gerekir. Son döndüğümüz 1450-1550’lik ortalamalar bence kısa ve orta vadeli stoptur. Oranın altında 1350-1200 bandına kadar geri çekilme riski olabilir ama bence bu hafta biz ılımlı başlayacağız ve pozitif yönde kalmaya çalışacağız. Bir yandan da gözümüz dolar endeksinde olacak. Her şeyi anlamak adına dolar endeksinde hala 91 civarındayız. O da paketi bekliyor. Altın da o tarafa bakıyor. 1800’lerin altını bir denedik geri döndük. 1850 tekrar aşılmadıkça altın yönünde aşağı yöne dikkat etmekte fayda var” diye yorumladı.

‘Gram altında 400-350 rasyonel uzun vadeli alım yerleridir’

Paksoy, gram altının alım ve satım bölgeleri konusunda “800 altına geçişlerde geri çekilme devam edebilir demiştik gram altında. Onu zaten gördük. Dolar/TL’de buna yardım etti. 380-430 bandı kademeli alım yeri demiştik. Yukarıda da 450’ye yaklaştıkça üzerine taşmalarda da satım yeri ama orta ve uzun vadeli düşünenler için iyi bir alım bölgesine girdik. 400-350’ye kadar geri çekilme oluşursa rasyonel uzun vadeli alım yerleridir. Portföylerde olmaya muhakkak devam etmelidir diye düşünüyorum ben kendi adıma” dedi.