İşbaşı yaptırılmayan Menemen Belediye çalışanları: Hakkımızı sonuna kadar kullanacağız

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın Menemen Belediye Meclisi’nde şirketlerin yönetim yetkisini alamaması üzerine verdiği işçileri işbaşı yaptırmama kararı sonucunda 660 işçi işbaşı yapamadı Belediye-İş Menemen işyeri temsilcisi Beytullah Koçak, süreci “1 Şubat Pazartesi günü yapılan meclis toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Başkanvekili Aydın Pehlivan, mecliste azınlık olmalarına rağmen teamüller gereği şirketlerin yetkisini istediler. Mecliste şirketlerin yönetimini alamayınca teamüller gereği yönetimini alamadığı hiçbir şirketle çalışmayacağını ve yönetiminin olmadığı bir şirkete maaş yatıramayacağını ifade etti. 2 Şubat Salı gününden itibaren Menaş bünyesinde çalışan bütün personel arkadaşlarımıza işbaşı yaptırmadılar. Biz de o günden itibaren emekçisi olduğumuz Menemen Belediyesi önünde sadece işe geldiğimize dair Belediye-İş sendikasına üye tüm personel arkadaşlarımızla birlikte tutanak tutuyoruz” diye anlattı.

‘İşçilerin de bir yaptırım gücü var’

Henüz eyleme geçmediklerini söyleyen Koçak, uygulayabilecekleri yaptırımları ve mücadelelerine verilen desteği de aktardı:

“Olayın eylemsel boyutuna geçmedik. Demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız elbette. Biz bu alınan yanlış karardan bir an önce dönülmesini umut ediyoruz, neresinden baksanız tutarsızlık. Dönülmesini beklerken maalesef Başkanvekili Aydın Bey’in tavrının net olduğunu görüyoruz. An itibariyle Belediye-İş Sendikası olarak işçilerin de bir yaptırım gücü var. Biz de yaptırımlarımızı kullanacağız dolayısıyla iş yavaşlatma olur, gerekirse hizmetkarı olduğumuz Menemen halkına üç gün hizmet etmeyeceğiz ama bu mücadeleyi kazanacağız.”

‘Bizler Menemen halkının hizmetkarlarıyız’

Koçak “Şu an mağdur durumda olan 660 emekçi yoldaşımız var. Biz Menemen Belediyesi çalışanları olarak ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çalışanlarıyız. Bizler Menemen Belediyesi’nin çalışanlarıyız ve Menemen halkının hizmetkarlarıyız. Tabii siyasi partilerin bizlere desteği var. Gelip orada mağduriyete uğramış tüm emekçi dostlarımızla bu doğrultuda bize omuz veren tüm anlayışlara bizim kapımız açık. Cumhuriyet Halk Partisi’nden, diğer çeşitli siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından bize çok güzel ve samimi destekler var. Bu destekler bizi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

NAK Kargo mücadelesinde uzlaşı: Maaşlarına zam yapılan işçiler çift vardiya sistemine geçti

Öte yandan merkezi İzmir’de bulunan NAK Kargo işçilerinin hak arayış süreci olumlu sonuçlandı. Kargo firmasının eski işçisi Abdülkerim Bişkin, mücadeleleri sonucunda elde ettikleri kazanımları şöyle sıraladı:

“Biz direnişimizi dün itibariyle bitirdik. İçeride görüşmeye devam ettiğimiz işçi arkadaşlarımızdan haber alarak ortak bir kararla mutabık olduktan sonra bitirdik. İçeride az önce de dediğim gibi iki yıldır zam yapılmıyordu öncesinde de hep 50 lira 100 lira bandında zam yapılmış. Bizim direnişe geçmemizle toplam da yüzde 25-30 bandında bir zam yapıldı. En düşük işçi maaşı orada 3100 lira oldu” dedi.

İşçiyi en çok mutlu eden değişim, çift vardiya sistemi oldu

Bişkin “Bununla beraber, ilk görüşmemizde gecenin yarısına kadar tek vardiya ile işçi çalıştırdıklarını söylüyordum. İşçiyi en çok mutlu eden değişim bu oldu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü çift vardiya sistemine geçilecek” diye ekledi.