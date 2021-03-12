Kayıt
15:45 12 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Seyir Hali

    İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Kıdık: Türkiye’deki tüm havalimanları, İstanbul Havalimanı’nı işletenlere bağlanmak isteniyor

    Seyir Hali
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1043011311_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_72b1fcb6ae23f416622537e87d1f3d12.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202103121044016188-ibb-iyi-parti-meclis-uyesi-kidik-turkiyedeki-tum-havalimanlari-istanbul-havalimanini-isletenlere/

    İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, Devlet Hava Meydanları ile İBB arasındaki protokolde muğlak maddelerin arkasında ‘paralel bir DHMİ’ yaratma niyetinin olduğunu söyledi. Kıdık, "Türkiye’deki havalimanları, İstanbul Havalimanı’nı işletenlere bağlanmak isteniyor. Devlet Hava Meydanları üzerinde baskı var. Paralel DHMİ yapılmak isteniyor” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık, İBB ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) arasındaki protokolde olan muğlak maddelerin sebebini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    Kıdık, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili İBB’ye gelen protokolde sorunlu gördüğü maddeleri açıkladı:

    “Protokolün içinde manya dediğimiz uçakların iniş kalkışını sağlayıcı bir madde var. Maddenin içinde Devlet Hava Meydanları ile İBB’nin protokolü var. Bu protokolün altıncı ve yedinci maddelerinde sıkıntı olduğunu söyledim. Burada ‘DHMİ tarafından tabela, levha, yol çizgileri gibi yönlendirme görsellerinin peyzaj alanlarının uygulanması yaptırılacaktır’ deniyor. Oysa DHMİ bir Karayolları değil. Bu maddenin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün trafik yönetmeliğine uygun yapılması gerekirdi.

    ‘Sabiha Gökçen ile ilgili protokolde iş programı sunulmamış’

    Ben hiçbir protokolün süresiz olduğunu görmedim. Protokol bir anlaşma demektir, süreleri vardır. Bu protokolün 7. maddesinin 1. bendinde ‘Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Proje kapsamında işlerin süresi İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na DHMİ tarafından sunulacak iş programına göre belirlenecektir’ diyor. Bakın bu bile belli değil, iş programı sunulmamış. Burada ‘şu tarihte başlayacak şu iş programına göre şu zaman bitecektir’ şeklinde yazmalı.”

    ‘İstanbul Havalimanı’nın taahhütlerinin yerine gelmesi için diğer havalimanlarının çalışmaması lazım’

    Kıdık, bu maddeler üzerinden edindiği çıkarımları “İstanbul Havalimanı yapıldı. Aynı tarihlerde de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pistinin ihalesi yapıldı. İstanbul Havalimanı devasa bir yapı, buranın kazısı süresince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın pistinin yapılması gerekiyordu. Mesele aslında İstanbul Havalimanı’nın verilen taahhütlerinin yerine getirilebilmesi için diğer bütün havalimanlarının çalışmaması lazım. Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesi lazım. Niye? Orada bir yolcu ve uçak garantisi var. Yapılan yatırımların finansmanının çıkması lazım çünkü kredilerle alınmış” diye aktardı.

    ‘Cengiz, Kolin ve Kalyon, Sabiha Gökçen Havalimanı pist ihalesine sonradan dahil edildi’

    Sabiha Gökçen pist ihalesinin önce Makyol’a verildiğini söyleyen Kıdık, daha sonradan ihaleye başka müteahhitlerin dahil edildiğini “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ikinci pistin ihalesi bu konularda uzman Makyol firmasına verilmiştir. Bu şirket gerçekten havalimanı pistleri ve havalimanı terminalleri yapmakta ehildir. Tereddütsüz söyleyebilirim. Eğer Makyol’a kalmış olsaydı burası şu ana kadar beş defa açılmıştı. Fakat İstanbul Havalimanı yapıldıktan sonra işleticisi beş müteahhit, Makyol’un aldığı ihalenin içine sonradan dahil edildi ve bunlarla yapacaksın denildi. Bunlar kim? Cengiz, Kolin ve Kalyon var. Bu ne demektir? ‘Biz burayı istediğimiz zaman açarız’ demektir” diye ifade etti.

    ‘Pistin devamında yapılan ilk tünel çatladı, ikincisinin tavanı çöktü’

    Kıdık, Pistin devamında yapılan deplase yollarda tünelde çıkan sorunların arkasında Ukrayna’dan paslı demirler olduğuna dair iddiayı “Bunun ötesinde bana göre devlete ihanet ediliyor. Buraya pistin devamında deplase yollar yapılıyor. Bu tünelin yapımı öyle facia durumlardaki şu anda ilk tünel çatladı dendi. Sağından ve solundan toprak veya moloz dolgu yapılırken orantılı yapılmadığı için çatladı dendi. Peki, ikinci tünel niye çatladı? Bunda da aynı şey mi var? Yok, bunun tavanı çöktü. Kayma var diyorlar. Bir üniversitemiz bilirkişi raporu hazırlayarak kaymayı doğruladı. Deniliyor ki ‘Fore kazıklar az çakıldı. O yüzden denize doğru kayma var. Tavanda çökme oluştu’. Oysa iddialara göre buraya getirilen demirler Ukrayna’dan getiriliyor ve çoğu paslı demirler. 

    ‘Türkiye’de çok demir üretiliyor, siz onun yerine Ukrayna’ya para kazandırıyorsunuz’

    Oysa biliyorum ki Türkiye’de üretilen demirler, sıfır demirler. Demirleri getiren arkadaş da Karabük AK Parti İl Yönetiminde Mehmet Mescier adında bir iş adamı. Tünelin yapımında bu demirler kullanılıyor. Tabii, şartnamede demirin nereden geleceği yok. Buradan yola çıkıp adama iftira atmak gibi bir şey değil ama Türkiyemiz de o kadar çok demir üretiliyor ki siz onun yerine Ukrayna’ya para kazandırıyorsunuz” diye aktardı.

    ‘Yeni bir Devlet Hava Meydanları yaratılmak isteniyor’

    DHMİ’nin baskı altında olduğunu belirten Kıdık, İstanbul Havalimanı’nı işletenlere bağlı paralel bir DHMİ yapılmak istendiğini “Bu protokolün muğlak olması kesin ifadelerle yazılmış olmamasını ben şuna bağlıyorum. Kanımca süre ucu açık olduğu için DHMİ’de bunun içinde diyorum. Zira DHMİ’ye de baskı var. Malum güçlü iş adamlarımız ve müteahhitlerimiz tarafından yoğun bir baskı olduğunu biliyorum. Aslında mesele şu, Türkiye’deki bütün havalimanları İstanbul Havalimanı’nı işletenlere bağlanmak isteniyor. Şu anda Devlet Hava Meydanları üzerinde yoğun bir baskı var. Sabiha Gökçen’i siz devralın oradan ihale yapın biz devralalım. Sonra Antalya, Bodrum, İzmir, Ankara gelecek.  Böyle bir çalışma var. Yeni bir Devlet Hava Meydanları yaratılmak isteniyor. Paralel DHMİ yapılmak isteniyor” diye söyledi.

    Etiketler:
    Kalyon Holding, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihale, pist, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
    Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet