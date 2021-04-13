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    Seyir Hali

    Estetik cerrahi uzmanı: Türkiye saç ekiminde birinci, 2024’e kadar işlemler 5 misli artacak

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202104131044262495-estetik-cerrahi-uzmani-turkiye-sac-ekiminde-birinci-2024e-kadar-islemler-5-misli-artacak/

    Estetik Cerrahi Uzm. Op. Dr. Bülent Cihantimur, pandemi döneminde sağlık turizmini ve geleceğini yorumladı. Cihantimur “Estetik cerrahide biz ilk beşin içerisindeyiz. Saç ekimi ve burun estetiğinde kesin birinciyiz. Benim öngörüm 2024’e kadar estetik işlemler beş misli artacak” ifadelerini kullandı.

    Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, pandemi döneminde sağlık turizminin yaşadıklarını ve bu süreç sonrası geleceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    Op. Dr. Cihantimur, pandemi döneminde sağlık turizminin çalışmalarına nasıl devam ettiğini “Korona ilk başladığı zaman tüm dünyada olduğu gibi bizde de tam kapanma oldu. Bir ay kapanmak zorunda kaldık fakat sonrasında Türkiye’nin sağlık sistemindeki son on yılda olan gelişmelerle bunun fırsata dönebileceğini düşünerek çok iyi bir planlama yaptık ve geçen sene Nisan, Mayıs ayından itibaren hangi ülke kapanmamışsa o ülkeye yönelik reklamlar yaparak işlerimize devam ettik ve 1-2 ay içerisinde toparladık. Geçen sene yaz aylarında Türkiye normalleşmeye başladığı zaman İstanbul’un güzelliği ve Türkiye’deki sağlık sisteminin başarısı ile büyük bir akın oldu. Dünyanın Çin hariç her yerinden hasta almaya başladık ve şu anda da hızla devam ediyoruz” diye anlattı.

    ‘2021’de pandemiden daha kötü bir şey olmazsa 2019’a göre yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz’

    2020 yılını pandemiye rağmen 2019’la aynı performans ile kapattıklarını belirten Op. Dr. Cihantimur, bu sene için beklentilerini “2020’de pandemi olmasına rağmen 2019’la aynı kapatmayı başardık. 2021’de bundan daha kötü bir şey olmazsa 2019’a göre yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz. Hasta sayısında büyük artış var. Sadece uçuşların aksamamasını ve koronanın bitmesini bekliyorum. Çünkü hastanelerin tıkanmaması ve iyi performans göstermesinden dolayı şu anda da Türkiye’deki sağlık sisteminin artarak yüksek miktarda devam edeceğini düşünüyorum” diye aktardı.

    ‘İstanbul’da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor’

    Op. Dr. Cihantimur, sektörün geleceğini “10 yıl önce böyle bir sektör yok gibiydi. İnsanlar estetik yaptırınca garip bakıyorlardı. Böyle bir branş vardı ama sektör olarak yeni oluşuyor. Şu anda sağlık turizmi Türkiye’nin geleceği için önemli bir alan ve oradaki reklam yapabileceğimiz hasta sayısı fazla olan kısmı estetik cerrahi ve saç ekimi. Korona olmadan önce hatırlarsanız bütün insanlar havalimanında saç ektirmiş insanlar görmekten bahsediyordu. Uçak dolusu insanlar geliyordu. İstanbul’da günde 500-5000 arası saç ekimi yapıldığı söyleniyor. Maalesef ‘söyleniyor’ diyoruz çünkü estetik işlemlerinin çoğu kayıt dışı olarak yapıldığı için tam olarak verilere ulaşılamıyor. Benim öngörüm 2024’e kadar estetik işlemler beş misli artacak” diye öngördü.

    ‘Her gelen hasta alışverişe gitmek istiyor’

    Her hastanın getirdiği euro miktarını açıklayan Cihantimur, sektörde eksik kalacağını düşündüğü noktaları “Bir hafta gelen turistin minimum hastaneye bıraktığı döviz 5 bin euro, onun yarısı kadar da kaldığı otel ve alışverişe gidiyor. Her gelen hasta alışverişe gitmek istiyor. En önemli eksik kalacağını düşündüğüm iki şey var. Birincisi hizmet; iyi ve kaliteli hizmet etmeyi öğrenmeliyiz. İkincisi dil sorunu; gelen hastaların çoğu doktorlar ve hemşirelerin dil bilmemesine çok şaşırıyor. Çünkü 2021 senesinde herkesin İngilizce bilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu açığı yurtdışından yabancı çalışanlar getirerek, gerçi artık tüm dünyadan insanlar İstanbul’da çalışmak ve yaşamak istiyorlar. Artık Türkiye’deki tüm sağlık kurumları içerisinde uluslararası hasta departmanları var ve bunların çoğu yabancılardan oluşuyor. Burada hastalara iyi hizmet vererek tekrar gelmelerini sağlamayı reklama daha az para harcamayı amaçlıyoruz” diye saydı.

    ‘Saç ekimi ve burun estetiğinde birinciyiz’

    Op. Dr. Cihantimur, koronavirüs döneminde en çok hastayı İsrail’den aldıklarını söyleyerek “Dört bölgemiz var. Birincisi İngiltere ve İsviçre hedefimiz. İkincisi korona zamanı keşfettiğimiz Balkan ülkeleri, araçla gelinebildiği için. Üçüncüsü Rusça konuşan ülkeler Ukrayna, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan oradan Türkiye’ye çok estetik hastası alıyoruz. Önemli kalp ve kanser gibi hastalığı olanlar da tedavi için Türkiye’ye geliyorlar. Bir de Körfez Arap bölgesi, hepsi için ayrı departmanlarımız ve temsilcilerimiz var. Korona döneminde en çok hastayı İsrail’den aldık. Bizde estetik cerrahi için eskiden ucuz diye geliyorlardı. Şimdi burada daha iyi, estetik cerrahide biz kesin ilk beşin içerisindeyiz. Saç ekimi ve burun estetiğinde kesin birinciyiz” ifadelerini kullandı.

    ‘Dünyanın çeşitli yerlerinden doktorlar davet edip geliştirdiğimiz teknikleri öğretiyoruz’

    Cihantimur, kurum olarak yaptıkları akademik çalışmalar konusunda “Ben kendim için de söyleyeyim: Dünyada hasta bulabilmemin en önemli nedeni uyguladığım tekniklerin kendi geliştirdiğim teknikler olması: Tetik parmağın ameliyatsız tedavisi, iple kepçe kulak estetiği.  Her ay bir uluslararası yazı yayınlatmaya çalışıyoruz. Şu anda on tanesi yayında sıra bekliyor. Ayrı bir departman kurduk. Şu an online devam ediyoruz ama dünyadan doktorlar davet edip bizim teknikleri onlara öğretiyoruz. Bu da eğitim turizmi ve sağlık turizmi arası bir şey ama normal zamanlarda pandemi olmazsa ayda 20 tane doktor yetiştirmiş olacağız” dedi.

    Etiketler:
    Plastik cerrahi, İstanbul, saç ekimi, Estetik, Estetik Operasyon, Estetik ameliyat, Estetik cerrahi
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