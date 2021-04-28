Thodex mağdurlarının avukatı Ergün: Kripto paralar rahatlıkla taşınabilir, paranın Türkiye’de olmama ihtimali yüksek

Thodex mağdurlarının avukatı Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün “Kripto paraların en önemli özelliklerinden biri, dünyanın her yerine rahatlıkla transfer edilebilir veya taşınabilir olmasıdır. Bu şahıs bahsettiğimiz rakamları gittiği herhangi bir yere götürmüş olabilir. Paranın Türkiye’de olmama ihtimali yüksektir” ifadelerini kullandı.

Thodex mağdurlarının avukatı Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, Thodex’e yatırım yapan kişilerin mağduriyetlerini, şirketin CEO’sunun bulunması için yapılan arama çalışmalarını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Ergün, Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in aranması hakkında “Bizim de bilgimiz kamuoyuna açıklananlar kapsamında ve sınırında. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre Türkiye’den emniyet biriminden iki ayrı görevli tim gönderilmiş. Kosova ve Arnavutluk üzerinde duruluyor. Dün itibariyle Arnavutluk’ta malum şahsın kaldığı eve bir baskın düzenlenmiş. Zannediyorum orada iki üç arkadaşı gözaltına alınmış ama kendisi kaçmayı başarmış. Çember daraldı diye düşünüyoruz. Özellikle Balkan ülkelerinde olması açısından bizim için çok avantajlı bir durum söz konusu. Çünkü Türk emniyeti ve istihbaratı bölgede aktif ve devletler arası suçluların iadesi ve teslimi konusunda işbirliği de var. Eli kulağında diyebiliriz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yakalanacağına dair ciddi emareler var” dedi.

‘350-400 milyon dolar civarında bir rakam ortaya çıkabilir’

Kaçırılan para miktarı hakkında emniyet kaynaklarından henüz bir açıklama gelmediğini söyleyen Ergün, rakamın 350-400 milyon miktarında olabileceğini “Rakamla ilgili emniyet kaynaklarından bir açıklama gelmedi. Şu an hali hazırda tespit çalışmaları yürütülüyor ama haricen kaynaklardan bizim edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 350-400 milyon dolar civarında bir rakam ortaya çıkabilir. 2 milyar dolar yüksek bir rakam, işlem hacimlerine göre tayin edilmiş bir rakam ama işlem hacimleri çok değişkendir. Bin doları yüz defa işleme sokarsanız yüz bin dolar olarak çıkabilir” diye konuştu.

‘Mağduriyetlerin giderilmesi mümkün olabilir, giderilirse yargılamada hafifletici neden olarak kabul edilecek’

400 bine yakın mağdur olduğunu söyleyen Ergün, mağduriyetlerin giderilmesi için yapılabilecekleri anlattı:

“400 bine yakın mağdur var, bunlardan bizim vekaletini üstlendiğimiz kişiler de var. Artık dijital kaynaklardan dijital iz sürülerek bu mağduriyetler giderilmeye çalışılacak veya mutlaka o şahsa ulaşılması lazım. Şahsa ulaşıldıktan sonra yargılama aşamasında mağdurların mağduriyetini gidermiş olması onun adına bir hafifletici neden kabul edilecek. Dolayısıyla yakalanma aşamasından sonra ‘Ben mağduriyetleri giderebilirim’ durumuna da gelebilir. Kimine göre görüş mağdurlar açısından ‘Su içsin’ şeklinde oluyor ama ben çok o noktada değilim. Mağduriyetlerin giderilmesi mümkün olabilir.”

“Paranın Türkiye’de olmama ihtimali yüksektir”

Kripto paraların taşınmasının kolay olduğunu vurgulayan Ergün, paranın Türkiye’de olmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti:

“Kripto paraların en önemli özelliklerinden bir tanesi, dünyanın her yerinde çok rahatlıkla transfer edilebilir veya taşınabilir nitelikte olmasıdır. Soğuk para cüzdanı dediğimiz kripto para cüzdanları var. Bunlar borsalarda alım satım işlemi yaptıktan sonra cüzdanlara bu paranızı aktarabilirsiniz. Bu cüzdan bir flaş disk boyutundadır. Cebinize koyarsınız ve dünyanın her yerine çok rahatlıkla götürebilirsiniz. Bunlar işleme sokulduğu anda bununla ilgili dijital izler kalacaktır çünkü kripto varlıklar neticede kriptolu ve bunlar bilinen, tespit edilebilen ve takibi mümkün olan enstrümanlar dolayısıyla ulaşılabilmek bakımından bunu yapmak mümkün. Bu malum şahıs da bahsettiğimiz rakamları gittiği herhangi bir yere götürmüş olabilir. Paranın Türkiye’de olmama ihtimali yüksektir.”

“550-600 bin dolar kaybedenler var”

Ergün, Thodex’e yatırım yapan insanların mağduriyetlerini “Thodex olayından önce de kripto para ile ilgili mağduriyetler yaşanıyordu ve insanlar bize müracaat ediyorlardı. Aynı zamanda biz derneğiz, bu anlamda sosyal sorumluluğumuz da var. Bu Thodex olayından sonra inanılmaz bir artış oldu. İnsanlar aradılar, yardım istediler. Kimilerinin bahsettiği rakamlar inanılmaz, 550-600 bin dolar kaybedenler var. Evini arabasını satıp birde üstüne kredi çekip bu kripto para ortamına girenler var. Şu anda çok ciddi anlamda sıkıntı içerisindeler. Geçtiğimiz günlerde intihar vakaları da oldu. İş ciddi bir noktada, mağduriyetlerin giderilmesi çok önem taşıyor” diye dile getirdi.