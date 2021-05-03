Kapadokya Engelli Yardımlaşma Derneği Başkanı: Önce suyumuzu sonra elektriğimizi kestiler

Kapadokya Engelli Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalcı, “Önce suyumuzu sonra elektriğimizi kestiler. Bunun neden olduğunu samimiyetle biz de anlayamıyoruz. Haberdar olmayan hiçbir kurum yok ama her nedense bir türlü haklı olduğumuz bir konuda hiç kimse duyarlı davranmak istemiyor” dedi.

Kapadokya Engelli Yardımlaşma Derneği (KEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalcı, imar izinleri için yaptıkları başvuruların cevapsız kalmasını ve elektrik ve sularının kesilmesini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Kalcı, KEYDER’in kuruluş amacını “KEYDER özel çocuklarımızın ailelerinin ‘bizden sonra bu çocuğa ne olacak’ sorusu üzerine kurulmuş bir projedir. Burada özel çocuklarımızın hayata tutunması için mutlaka bir meziyetleri vardır. Hem bu ailelerin endişelerini gidermiş oluruz hem o meziyeti üzerinden çocuğun hayata tutunmasını sağlarız. Amacımız buydu. Nitekim 2013’te biz bu projeye başladık. Bu projeye neden başladım? Allah bir tane bana verdi. Bu projede ona teşekkür etmek lazım ki o vesile oldu. KEYDER olarak 2013’ten beri neredeyse 7 bin çocuğa dokunmuş olduk” diye aktardı.

‘Göreme Belediyesi’nden dosyanın tamamlanması adına görüşünü bir türlü alamadık’

Kapadokya’nın sit alanı olması sebebiyle kurullara başvurduklarını söyleyen Kalcı, Göreme Belediyesi’nin dosya tamamlanması için görüş vermediğini söyledi:

“Kapadokya sit alanları içerisinde olan bir bölge dolayısıyla yapılanmanın kurullara tabi olduğu bir bölgedir. Biz bu kurullarımıza başvurularımızı 2013’te ve 2016’da yaptık. Buranın bu çocuklara ait kurtarılmış bir mekan olmasını arzu ettik. Projesini yaptık. Gerekli kurumlara başvurduk ancak her nedense bir türlü Göreme Belediyesi’nden dosyanın tamamlanması adına görüşünü alamadık. Bizim bu projemiz ile ilgili Göreme Belediyesi’nin de bir görüşü isteniyor ama farklı yaklaşım ve mobbinglerle bu projenin gerçekten istediği noktaya gelmesine engel oluyor.”

‘Kapadokya’nın yeniden düzenlenmesi adına izin verilmiş işletmelerin belgelerinin iptali ve kapatılması istendi’

Kalcı, imar affı ile bağlattıkları elektrik ve suyun Alan Yönetim Kurulu’nun kurulması ile birlikte kesildiğini açıkladı:

“Zaten biz de izin olarak diğerlerinden çok farklı bir durumda değiliz. 2010 yılında yapı kayıt belgelerine bağlı bir imar affı ortaya çıktı. Bu imar affı ile beraber biz de kendi elektriğimizi ve suyumuzu bağlattık ancak bölgemizde bölgenin yapılanması ile ilgili yeni bir kurul oluşturuldu Alan Yönetim Kurulu diye. Bu kurul son dönemde Kapadokya’nın yeniden düzenlenmesi ve yapılanması adına bu belgeyle izin verilmiş işletmelerin belgelerinin iptali söz konusu olması sebebiyle kapatılmasını ve yıkılmasını istedi. Bu meyanda Kapadokya bölgesinde 3 bin tane müessese var.”

‘Aynı durumda 2 bin işletmeden bir tek bizim suyumuz ve elektriğimiz kesik’

Kalcı “2013’den 2020 yılına kadar KEYDER faaldi. Elektriğimiz suyumuz da aşağı yukarı 8 aydır kesik. Önce suyumuzu sonra elektriğimizi kestiler. Bunun neden olduğunu samimiyetle biz de anlayamıyoruz. Diğerleri ile hiçbir farklı tarafımız yok ama diğerlerinin hepsi ticari olarak işlerken biz Allah rızası için yapmak istediğimiz bir meselede önümüz kapanıyor. Bu konuda AK Parti bölge milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz, diğer milletvekillerimiz, Sayın Valimiz ve Alan Yönetimi Başkanlığı haberdar. Haberdar olmayan hiçbir kurum yok ama her nedense bir türlü haklı olduğumuz bir konuda hiç kimse duyarlı davranmak istemiyor. Biz de bunu gerçekten anlamıyoruz. Sadece sit alanı içerisinde olan KEYDER’in projesi değil. Bu bölgede 2 bin tane işletme var aynı durumda olan bir tek bizimkinin suyu ve elektriği kesik” diye ekledi.