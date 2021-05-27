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    Seyir Hali

    CHP’li Kaya: Her okulda en az bir bilişim öğretmeni olmak zorunda

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202105271044596656-chpli-kaya-her-okulda-en-az-bir-bilisim-ogretmeni-olmak-zorunda/

    RS FM’de bilişim ve teknoloji dersinin önemine ve öğretmenlerinin atama sorununa değinen CHP Milletvekili Yıldırım Kaya “Her okulda en az bir bilişim öğretmeni olmak zorunda. Bu, öğrencinin bu dersi tercih edip etmemesiyle alakalı bir durum değil. Pandemi sürecinde bilişim öğretmenlerine ne kadar ihtiyaç olduğunu bir daha gördük” dedi.

    TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Yıldırım Kaya, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Kaya, bilişim ve teknoloji öğretmenlerinin atanma sorunu ve bilişim dersinin önemini anlattı. 

    ‘Pandemi sürecinde bilişim öğretmenlerine ne kadar ihtiyaç olduğunu bir daha gördük’

    Eğitimsiz bir toplumun geleceği de olamayacağını söyleyen Kaya “Hele hele bunu pandemi sürecinde çok daha net gördük. Eğer bir toplumda eğitim gerilerdeyse, verilen önem geri plana itiliyorsa o ülkede ekonomik kalkınmanın olması, demokrasinin gelişmesi mümkün değildir. Pandemi sürecinde bilişim öğretmenlerine ne kadar ihtiyaç olduğunu bir daha gördük. Dünyanın dört bir yanında uzaktan eğitim diyorlar, ama ben böyle olmadığı bildiğim için söylüyorum; eğitim yüz yüze olur. Bu öğretimdir. Uzaktan öğretimin yapılabilmesi için okullarda teknolojinin mutlaka kullanılması gerekiyor. 1 milyon 117 bin öğretmenin bilgisayar ve teknoloji kullanımı konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerekir” dedi.

    ‘56 bin okulumuz var, bu da 56 bin bilişim öğretmenine ihtiyaç var demektir’

    “Her okulda en az bir bilişim öğretmeni olmak zorunda” diyerek bu dersin önemine dikkat çeken Kaya “Öğrencinin bu dersi tercih edip etmemesiyle alakalı bir durum değil. Pandemi sürecinde okullarda kurulan sistemler, EBA’ya erişimin nasıl olacağı, özellikle Zoom üzerinden eğitimin nasıl yapılacağının diğer teknolojik aygıtlar üzerinden eğitimde öğretmenin nasıl öğrencisiyle temas kuracağını anlatacak, uygulayacak ve aksamalara müdahale edecek, her okulda en az bir bilişim öğretmeni olması gerekiyor. Türkiye genelinde bizim 56 bin okulumuz var. Bu da 56 bin bilişim öğretmenine ihtiyaç var demektir. 20 bin öğretmen atayacağız dediler. Ama bu 20 bin öğretmenin alımı konusu da Eylül ayında başlayacak. Bu, her yıl Temmuz ayında öğretmenler emeklilik dilekçeleri verirler, ortalama 16 bin emekli olur. Bu dönem pandemi koşullarından da 3600 ek gösterge de verilmediği için öğretmenlerde emekli sayısı en az 20 bin olacak. Yani, sıfır atama yapıyorlar. 50 bilişim öğretmeni atıyoruz demek aslında ‘biz pandemi sürecinde eğitimi, öğretimi hiç ciddiye almadık, askıya aldık’ demektir” diye konuştu.

    ‘Her okulda bir bilişim öğretmeni ve sağlık personeli olmazsa eğitim-öğretimi başarıyla yürütme şansımız yok’

    700 bin öğretmenin atanmamış durumda olduğuna işaret eden Kaya “Biz yaklaşık 2 yıldır şunun çağrısını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı ile de bunu defalarca görüştüm. Hem Plan, Bütçe Komisyonu’nda hem TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde kürsüden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine yalvardım. 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan mitinglerde ‘72 bin atanmayan öğretmen var, ayıptır, atanmaz mı’ diyordu. Şimdi bu sayı 700 bine çıktı. Şimdi biz ek bütçe verilmesi ve verildiğinde de yapılacak işin bilişim öğretmenleri ve her okula bir sağlık personeli, bu olmazsa önümüzdeki süreçte eğitim-öğretimi başarıyla yürütme şansımız yok” ifadelerini kullandı.

    ‘Yapılması planlanan hibrit eğitim için bilişim öğretmenlerine çok daha fazla ihtiyaç var’

    Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan ‘hibrit eğitim’ için bilişim öğretmenlerine çok daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaya “Milli Eğitim Bakanı hibrit eğitimden bahsediyor. Yapılabilmesi için bu konunun uzmanı, bu konuda meslek sahibi olmuş bilişim öğretmenlerine ihtiyacımız var. Hem öğrencileri yetiştirmek için hem de hizmet içi kurstan geçirilmemiş öğretmenleri yetiştirmek için. Her öğretmenin teknolojiyi kullanabildiği varsayılıyor. Ama gerçek bu değil, ben öğretmenlik yaptım. Birçok öğretmen arkadaşımız, anlayamadığından değil, yoksulluktan dolayı bilgisayar, internet kullanımında, Zoom ve EBA üzerinden ders yapmada yeterli değil. Bunu yeterli getirecek olan bilişim öğretmenleridir. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ‘benim zamanımda 10 kişiden biri üniversiteye girerdi, şimdi 10 öğrenciden 10’u giriyor’ diye. Şimdi her yıl 2 bin 500 bilişim öğretmeni mezun oluyor. Siz bunların 2 bin 450’sini boşa bırakıyorsunuz, 50 kişiyi alıyorsunuz. Okuldaki idareci, öğrenci bunun sorununu yaşıyor” dedi.

    ‘Her öğrencinin bilişim dersini seçmesi gerekir’

    Her öğrencinin bilişim dersini seçmesi gerektiğine vurgu yapan Kaya “Çünkü artık bilişim çağındayız. Eğer çocuklarınızı bu yönde eğitmezseniz, böyle bir pandemiyle karşılaşırız, çocuğunuz oturduğu yerden derslere katılamaz, geri kalır, gelecek hayalleri yok olur. Bu sadece bilişim öğretmenleri iş olanağı sağlamak için değil, eğitim-öğretimi gelecek yüzyıllara taşımak, çağa uygun öğrenci ve öğretmen yetiştirebilmek için bilişim öğretmenlerine ihtiyacımız var. 50 sayısı cidden gülünç. Bütçeyle bu atama zaten mümkün değil” diye konuştu.

    ‘2002’den bu yana yatırım payı yüzde 10 düştü’

    Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

    “Biz Milli Eğitim Komisyonunu ve parlamentoyu olağanüstü olağanüstü göreve davet edeceğiz. Biz bunu yapamazsak önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da çok ciddi sorunlar yaşayacağız. 2002’den bu yana yatırım payı yüzde 10 düştü. Türkçe, matematik, fizik öğretmenine ihtiyaç olduğu kadar belki de daha fazla bilişim öğretmenine ihtiyaç var. Çünkü artık bilişim çağı.”

    Bilişim derslerinin öğrencilere çok daha erken verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya “3 yaşındaki torunum bana akıllı telefonu nasıl kullanacağımı öğretti. Çocuklar çok daha iyi biliyor kullanmayı, bizim de bunu bilimsel hale getirmemiz gerekiyor” dedi.

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    Etiketler:
    Yıldırım Kaya, MHP, Teknoloji, Atama, Öğretmen, bilişim, AK Parti, CHP, Türkiye
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