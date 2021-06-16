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    Seyir Hali

    CHP’li Bakan: Bakanların, görevleriyle bağdaşmayan işlerinin engellenmesi için yasa teklifi verdik

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202106161044745472-chpli-bakan-bakanlarin-gorevleriyle-bagdasmayan-islerinin-engellenmesi-icin-yasa-teklifi-verdik/

    RS FM’e konuk olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, meclise verdiği ‘Bakanlıkla Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun Teklifi’ni değerlendirdi. Bakan “Aslında yazılı bir kurala ihtiyaç yok, ama Türkiye’de biz bunu yaşadık” dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, meclise sunduğu ‘Bakanlıkla Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun Teklifi'ni RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında milletvekilleri için geçerli olan yasa, bakanları kapsamıyor’

    Halihazırda milletvekilleri için bu konuyu kapsayan bir kanun olduğunu hatırlatan vekil Bakan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra, bakanlar milletvekili olmuyor, dışarıdan atanıyor ya da milletvekilliğinden istifa ediyor. Aslında milletvekilleri için yapılan kanun yapılırken, kanun koyucu şunu düşünmüş; milletvekili için ne geçerliyse bakan için de o geçerli. Parlamentodan çıktığını düşünerek ‘bazı işleri yapamaz’ denmiş. Ancak yeni sistemde bu kanun onlar için geçerli değil. Aslında dünyanın herhangi bir ülkesinde kanun çıkarmaya gerek olmayan, genel ahlak kurallarıyla, siyasi etik kurallarıyla, vicdanıyla yapmaması gereken işleri bakanlar yapmaya başlayınca, biz bu yasa teklifini vermek zorunda kaldık” dedi.

    ‘Aslında yazılı bir kurala ihtiyaç yok, ama Türkiye’de biz bunu yaşadık’

    Bunun için aslında ‘yazılı bir kurala’ ihtiyaç olmadığını belirten Bakan “Bir bakan kendi bakanlığı bünyesinde yapılan bir ihaleye ne kendisinin ne eşinin ne çocuğunun şirketini ne de ortak olduğu şirketin girmemesi gerekir. Ama Türkiye’de biz bunu yaşadık. Ruhsar Pekcan kendi bakanlığı sırasında, Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan sattı. Sonra bunu ‘ucuza sattık’ diye izah ettiler, öyle olmadığı ortaya çıktı. Aksine fahiş fiyatlarla satıldı” ifadelerini kullandı. 

    Türkiye’de bakanların ‘siyasi ahlaka’ uygun davranmadığı görüşünde olan Bakan “Ama sadece iş bununla kalmıyor. Türkiye’de bakanların siyasi, genel, evrensel ahlaka uymayan yaptığı davranışlar bununla sınırlı değil. Mesela Fahrettin Koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışında Kavacık kavşağı olarak bilinen yerde, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 256 bin metrelik imarsız bir arsayı çok uygun bir bedelle, kendisinin kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin kampüsü haline getirdi. Siz bakansınız, kimseye tanınmayan bir hak size tanınıyor" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kurucusu olduğu sigorta şirketine de atıfta bulunan Bakan “Bu sizin nüfusunuzun ticaretini yaptığınız anlamına gelir. Siz bakan olduğunuz için insanlar gelip poliçelerini sizin şirketinize kestiyorlar” diye konuştu.

    “Bunlar belki yasal ama ahlaki değil” diyen Bakan, bakan yardımcılarının da birden çok maaş alması durumunun da siyasi etik konusu olduğuna dikkat çekti. 

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    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Ruhsar Pekcan, Kanun teklifi, CHP, Murat Bakan, Türkiye
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