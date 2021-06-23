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    Seyir Hali

    CHP’li Önal: Makine Kimya demek Kırıkkale demektir, özelleştirilme teklifi kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı

    Seyir Hali
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    CHP Kırıkkale milletvekili Ahmet Önal, RS FM’de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Kırıkkale için önemini, özelleşmesinin getireceği sorunları ve kamuoyunun tepkisini yorumladı.

    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) yeniden yapılandırılarak kamu yerine özel hukuk hükümlerine tabii olması teklifinin yol açacağı durumları, Kırıkkale halkının tepkisini ve MKE işçilerinin karşılaşacağı sorunları Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

    ‘Makine Kimya Fabrikaları, Kırıkkale ile özdeşleşmiş kolektif bir entegre tesistir’

    Önal, kurumun Kırıkkale için ifade ettiği önemi “Makine Kimya demek Kırıkkale demektir. Makine Kimya Fabrikaları, Kırıkkale ile özdeşleşmiş fabrikalar aynı zamanda kolektif bir entegre tesistir. Barut fabrikasından ağır silah fabrikasına kadar Makine Kimya, Kırıkkale için çok şey ifade ediyor. 1920’li yıllarda Kırıkkale diye bir şehir yok. Bulunduğumuz coğrafyada Kırıkköy isminde bir köy var. Makine Kimya Tesisleri’nin kurulmasıyla beraber Kırıkkale hızla kasaba ardından ilçe, 1989 yılında da Ankara’dan ayrılarak il olan bir yapıya kavuştu. Bugün Kırıkkale’de 80 bin kişi yaşıyorsa bunların tamamı Makine Kimya’ya borçlu. Kırıkkale’de Makine Kimya’da çalışıp emekli olan on binlerce insan var. Halen Makine Kimya’da çalışan 6 bin üzerinde personelimiz var. Böyle bakıldığında Makine Kimya hem Kırıkkaleliler için çok değerli aynı zamanda bir istihdam alanı” sözleriyle anlattı.

    ‘Kırıkkale seçmeni değişikliğin doğru olmadığı konusunda iktidar partisine bir mesaj verdi’

    Önal, Kırıkkale kamuoyunun MKE’nin özelleştirilmesi teklifi üzerine görüşlerini “Yapılmak istenen değişiklik Kırıkkale kamuoyunda çok tepkiyle karşılandı. Özellikle son dönemlerde Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’nda böyle bir kalabalık yaşanmamıştı. Bu insanların tamamı Makine Kimya fabrikalarının özelleştirilmesinin önünü açacak kanun tasarısına karşı Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı’ndaydı. Yapılmak istenen değişikliğin doğru olmadığı konusunda aslında iktidar partisine Kırıkkale seçmeni bir mesaj verdi” diye aktardı.

    ‘Yapılandırma sonucunda yönetim kurulu istediği tasarrufta bulunabilecek’

    Teklif kanunlaşırsa MKE’nin kamu iktisadi teşebbüs özelliğinin kalkarak anonim şirket olacağını söyleyen Önal, bu durumun ortaya çıkarabileceği sorunları “Makine Kimya Fabrikaları şu anda kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) pozisyonunda bir fabrika ve kamu mevzuatına tabiidir. Yapılmak istenen değişiklikle KİT olma özelliği elinden alınıyor. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri anonim şirketi gibi bir yapıya dönüştürülmek isteniyor. Anonim şirketlerde özel hukuk kuralları geçerlidir. Öyle olunca devlete ait olma özelliği ortadan kalkıyor. Anonim şirketler sermaye şirketidir. Hisseler bölünebilir ve başkasına devredilebilir. İşin bir kısmı başka firmaya yaptırılabilir. Yönetim kurulu istediği tasarrufta bulunma, bunu yaparken kamu hukuku mevzuatına ait olmama gibi bir durumla karşı karşıya olacak” diye sıraladı.

    ‘Kurumda çalışan kadrolu işçilerin kadro güvenliği ortadan kalkmış olacak’

    Önal, MKE bünyesinde çalışan işçilerin özelleşme olursa karşılaşacağı durumu “Taşeron işçilere verilmeyen haklar var. Daha önce çıkan KHK’ye rağmen taşeron işçilere kadro verilmedi. Kadrolu işçiler ve kamu işçileri var. Anonim şirketlerde kamu işçileri çalışamaz. Dolayısıyla kurumda çalışan kadrolu işçilerin de kadro güvenliği ortadan kalkmış olacak. İşçi kardeşlerimize bir sözleşme imzalatılmak isteniyor. Bununla ilgili de getirdikleri taslak altı aylık bir süre öngörmüş. Lehinde olan düzenlemeler olmadığı için sözleşmeyi imzalamak istemezse gösterilen fabrikalardan birine nakil isteniyor. Gönderilen yere gitmek istemezse beş gün içinde iş akdi feshediliyor” diye izah etti.

    Etiketler:
    Anonim şirket, Yasa teklifi, Taşeron işçilik, kadro dışı, Kadro, Ahmet Önal, savunma sanayi, Kırıkkale, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
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