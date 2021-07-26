TTB: Türkiye’de salgın yine kontrolden çıkıyor

Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut “Bayram’dan önce 6 bin yeni vaka ilanı vardı ama şimdi aranın açıldığını ve 9 binlik bir fark oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye’de salgın yine kontrolden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Kovid-19 vaka sayılarının kısıtlamaların kaldırılmasından itibaren artışını ve okulların pandemi döneminde nasıl açılabileceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasını geçtiğimiz yıl yapılan uygulamalarla karşılaştıran Prof. Dr. Bulut “Bir yıl önceki hatalarımızı tekrar ettik. Geçtiğimiz yılda da 1 Haziran’da turizm ve ekonomi kaygılarıyla normalleşme adımları atıldı. Bu yıl da aynısını yaptık. Bayram tatilinin uzun sürmesi ve mülteci krizi gibi etkenlerden vakalar tekrar 14 bini geçti. Bayram’dan önce 6 bin yeni vaka ilanı vardı ama şimdi aranın açıldığını ve 9 binlik bir fark oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye’de salgın yine kontrolden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

‘Eylül’ün başı Türkiye yine 40 binli rakamlara ulaşır’

TTB’nin bayram sonrası için yaptığı vaka sayısı tahminini hatırlatan Prof. Dr. Bulut, aşı hızının devam etmesi durumunda vaka sayılarında gözlenecek artışı “Bayramdan önceki tahminlerimizde bayramdan sonra bu rakamın 10 bini geçeceğini zaten öngörmüştük ve yine söylüyoruz: Ağustos ayının sonu, Eylül’ün başı Türkiye yine 40 binli rakamlara ulaşır. Türkiye geçtiğimiz yıl 60 binli rakamlarla rekor kırmıştı ve Avrupa’da birinci sıraya oturmuştu. Dünyada ilk dört ülke arasında yer aldı. Aynı sonbaharı ve kışı tekrar edeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

‘Aşılama bu hızda devam ederse önümüzde bir yıl daha var’

Prof. Dr. Bulut mevcut aşılama hızıyla yüzde 70 bağışıklığa ulaşılacak süreyi “3 milyona yakın bir nüfus şu anda bağışıklanmış halbuki Türkiye’de yüzde 70 bir toplumsal bağışıklık gerekiyor. Bunun için yaklaşık 65-66 milyon bir nüfusu aşılamak gerekiyor. Bu kat ettiğimiz yolun iki katı kadar daha yol var. ‘Aşılama bu hızda devam ederse önümüzde bir yıl daha var’ demek oluyor. Önleme yöntemi bağışıklama ve sağlık verilerinin şeffaf paylaşımında yatıyor” diye belirtti.

‘Birinci dalganın dördüncü pikini yaşıyoruz’

Prof. Dr. Bulut “Turist kabul ettiğimiz ülkelerin çoğunda Delta varyantı baskın, bu Türkiye’de yeni varyantlarla beraber aşıların da etkinliği ile ilgili artık çalışmaların yapılması gerekiyor. Türkiye’de hiçbir zaman vaka sayısı 5 binin altına inemedi. Birinci dalganın dördüncü pikini yaşıyoruz” dedi.

‘Okullar bir pandemide en son kapatılması ve en ilk açılması gereken yerler’

Prof. Dr. Bulut, TTB’nin okulların açılması hakkında görüşlerini “TTB, önlemler alınarak okulların açılması gerektiğini savunuyor. Okullar bir pandemide en son kapatılması ve en ilk açılması gereken yerler, nedenleri de var. Eğitimde eşitsizlik, ileri yansıyan büyük bir sorun yaratıyor. Çocuklarımızın üçte ikisi uzaktan eğitime ulaşamıyorlar. Varsıl aileler çocuklarına özel ders aldırabilirler ama dar ve orta gelirli ailelerin bunu başarabilme ihtimali yok. Geleceğe büyük bir sorun olarak yansıyacak” diye aktardı.

Okullar açılırken hangi önlemler alınabilir?

Bazı ülkelerde 12 yaş üstüne aşı uygulamalarının başladığını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, okulların hangi önlemlerle açılması gerektiği konusunda şunları söyledi:

“Okul çalışanlarının bağışıklaması yüzde 95-100 gibi bir oranla tamamlanır. 12 yaş üstüne aşı bazı ülkelerde başladı. Daha küçük yaş gruplarında risk yok, ölüm oranı neredeyse hiç yok. Bu nedenle okullarımızın önlemler alınarak, mesafe ve hijyen korunarak sınıflarımızda seyreklik sağlanarak, emlak piyasasında patlama sonucu oluşan boş plazaları Eğitim Bakanlığı kullanarak ve sınıfları seyreltmeye yönelik daha fazla eleman alarak pandemi döneminde eğitimde eşitlik yaratılabilir.”