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    Seyir Hali

    Eski Turizm Bakanı Yücel: Yangının çok kötü yönetildiğini düşünüyorum

    Seyir Hali
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    https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202108031045142186-eski-turizm-bakani-yucel-yanginin-cok-kotu-yonetildigini-dusunuyorum/

    Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel “Birimler aynı bölgede tek merkezden koordine edilerek rahatlıkla yangının yoğun olduğu yerlere yönlendirilebilir ve orada bir önlem alınabilir. Yangının gideceği yön belli, sıçramasını engelleyecek ağaç kesimi ile duvarlar örülebilirdi. Çok kötü yönetildiğini düşünüyorum” dedi.

    Türkiye’de orman yangınlarına karşı mücadeleyi değerlendiren Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, kullanılabilecek donanımları, gördüğü eksikleri ve sivil toplumun çabasını RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

    ‘Yangının sıçramasını engelleyecek ağaç kesimi ile duvarlar örülebilirdi’

    Yücel, devletin yangına karşı kullanabileceği birimleri ve yöntemleri “Kıyı emniyetinde çok ciddi ölçüde kıyıdan yangınları söndürebilecek donanım var. Bu donanım hiç devreye sokulmadı. Dün yanılmıyorsam Marmaris’in İçmeler semtinden insanlar tahliye edilmeye çalışıldı. Turunç’tan Deniz Kuvvetleri’nin göndermiş olduğu bir çıkarma gemisi ile insanlar tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri’nin de çok ciddi deniz itfaiyesi var. Havaalanlarında yangın söndürmek amacıyla oluşmuş çok ciddi bir deneyimli personel var. Bunlar aynı bölgede tek merkezden koordine edilerek rahatlıkla yangının yoğun olduğu yerlere yönlendirilebilir ve orada bir önlem alınabilir. Yangının gideceği yön belli, sıçramasını engelleyecek ağaç kesimi ile duvarlar örülebilirdi. Bu da yapılmadı. Çok kötü yönetildiğini düşünüyorum” diye saydı.

    ‘Her taraf yanarken kendi kontrollerindeki medyayla doğru haber vermiyorlar’

    Yücel, halkı bilgilendirmede eksik olduğunu düşündüğü yönleri söyledi:

    “O bölgede bu işi bilen, teknik özellikleri de çok yakından anlayan birisinin bunu açıklaması lazım. Günlük veya saat başı bir bilanço verilmesi gereklidir. Hiçbir şey söylenmiyor arkasından ‘Yangını söndürdük. Bütün dünya bizi alkışlıyor’ gibi her taraf yanarken kendi kontrollerindeki medyayla doğru haber vermiyorlar.”

    ‘Marmaris’te sivil inisiyatif, tamamen kendi aralarında örgütlendiler’

    Yücel “Marmaris’te sivil inisiyatif, tamamen kendi aralarında örgütlendiler. Yangınla doğrudan doğruya mücadele eden ekiplere tüm hayati ihtiyaç maddelerini temin ediyorlar ve bunları kendi çabaları ile yapıyorlar. Yanmaz eldiven, giysi, ayakkabı hatta zehirlenmeye karşı ayran gönderiyorlar. Bunu o kadar iyi yapıyorlar ki ilk yardım görevlilerini görevlendirerek. Bu tamamen sivil bir girişim” diye ekledi.

    Etiketler:
    Bahattin Yücel, Turizm, Orman, Yangın, İtfaiyeci, Marmaris
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