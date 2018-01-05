Gazeteci Can: Everton’ın çok acil santrfora ihtiyacı vardı, Cenk Tosun’u aldılar

Cenk Tosun’un Everton’a transferini değerlendiren Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Orhan Can, “Cenk maçlarda canı çıkana kadar kendinden veren bir futbolcudur. Bu yüzden hemen dikkati çekti. Everton da bu sene zor durumda, çok acil santrfora ihtiyaç var. O yüzden Cenk'i aldılar” dedi.

Beşiktaş, golcüsü Cenk Tosun'un transferi için İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Everton ile anlaştı. Tosun bu transferle Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı yerli oyuncu unvanını da eline aldı.

Zafer Arapkirli ile Seyr-i Sabah'a değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Orhan Can'a göre Cenk Tosun, işini ciddiye alan profesyonel bir futbolcu:

‘MAÇLARDA CANI ÇIKANA KADAR KENDİNDEN VEREN BİR FUTBOLCU'

"Cenk maçlarda canı çıkana kadar kendinden veren bir futbolcudur. Bu yüzden hemen dikkati çekti. İngiliz takımı da böyle bir para verdi. Şu anda Avrupa'da yıldızı parlayan ender golcülerden bir tanesidir Cenk Tosun. Bir rol model olarak tüm çocuklarımıza da örnek olmuştur.

© AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu Cenk Tosun transferi imzalara kaldı

Cenk, bazen 90. dakikada bile hala koşup defansa yardıma gelip hücuma hızlı çıkıyordu. Kolay kolay böyle geriye dönüp defansa yardım eden yapıda golcü çıkmaz. Cenk her kanatta oynuyor, top taşıyor, topu önüne düşürüyor, kaleye doğru akmayı biliyor."

Can, "Cenk ucuza gitti diyenler var. Çünkü aynı Everton, kalecisine 40 milyon Euro verdi. Everton bu sene zor durumda, çok acil santrfora ihtiyaç var. O yüzden Cenk'i aldılar" ifadelerini kullandı.