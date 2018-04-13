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    Seyr-i sabah

    Gazeteci Kaplan: Eğitimde seneye bu sistemin de değişmeyeceği garantisi yok

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
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    Gazeteci Pervin Kaplan, Türkiye’nin eğitim alanında attığı adımları Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Kaplan, sınavla girilecek imam hatip ve meslek liselerinin sayısının Anadolu lisesi sayısından fazla olmasını eleştirirken gelecek sene bu sistemin değişmeyeceğinin de garantisinin olmadığını dile getirdi.

    Sınav- Öğrenci
    © AA /
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    Türkiye'de eğitim sistemi her sene değişiyor. Öğrenciler neredeyse her sene farklı bir sistemle lise ve dengi okulların sınavlarına giriyorlar. Bu sene sınavla girecek okulların listesi açıklandı ve listede Anadolu lisesinden fazla imam hatip ve meslek liseleri olduğu gözlemlendi. Gazeteci Pervin Kaplan, Seyr-i Sabah programında bu gidişatı değerlendirdi. Kaplan herkesin yine de bu sınavlara girmesini önerdi:

    'ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 10'U BU OKULLARA GİRECEK'

    "Eğitimciler de söylüyor. Seçilen okullar neye göre seçildi, kriter ne? Seçilen okulların yarıdan fazlası imam hatip ve meslek lisesi. Okullar ilk açıklanırken bakan ağzından nitelikli okul olarak seçildi. Eğitimciler diyor ki ‘Demek ki okul başarısına göre seçilmedi'. Biz de soruyoruz bunu, ‘Hangi kritere göre seçildi?' diye. 34 ilde sınavla öğrenci alınacak Anadolu lisesi yok. Bence asıl soru adrese dayalı sistemin nasıl olacağı. Öğrencilerin sadece yüzde 10'u yerleşecek bu okullara. Okullara adrese yönelik girilecek diye açıklanıyor. Bakana imam hatip liselerinin Anadolu liselerine göre daha fazla olması soruldu. ‘Ebeveyn çocuğunu yollamazsa okullar boş kalır' gibi bir açıklama yaptı. Asıl tartışılacak olan 1 milyon öğrencinin yerleşeceği sistem. Böyle bir sistem aileleri özel okullara yerleştirecek özel okullara olan talep artacak.

    Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu
    © REUTERS / Murad Sezer
    61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti
    'AİLELER ÇOCUKLARINI SINAVA SOKACAKLAR, VAZGEÇMEYECEKLER SINAVDAN'

    Baktığınız zaman ailelerin çok tercih etmediği iki okul türü var birisi imam hatip diğeri meslek liseleri. Bu okulları sınavla öğrenci alan ‘nitelikli' okullar gibi sunuyoruz. Bir anlamda statülerini yükseltmiş oluyorlar diye yorumluyor eğitimciler. Ben yine de ailelerin çocuklarını sınava sokacaklarını düşünüyorum. Yarış belli okullar için yapılıyordu. Bu okullar yine bu listelerde var. Bunlara çocuklarını göndermek isteyen aileler çocuklarını sınava sokacaklar, vazgeçmeyecekler sınavdan. Ben de ailelere velilere bunu öneriyorum. Okulların yarıdan fazlası imam hatip ve meslek lisesi olabilir. Yeni bir değişiklik yapıldı nakillerle ilgili. Orada şöyle bir madde var: Sınavla öğrenci alan okullara geçiş yapılacak. Nakil yapabilmek için sınav puanının olması lazım. Bu okullarda boş kontenjan olduğunda geçiş yapılabilir ama sınav puanı şart.

    Baktığınızda Anadolu lisesinden fazla imam hatip lisesi sınavla öğrenci alacaksa bu haklı olarak eleştirilmeli. Gelecek sene bu sistemin değiştirilmeyeceğinin garantisi yok. Şu ana kadar olan sistemler neden getirildi ve kaldırıldı sorusunun cevabı yok. Bu yeni sistem de herhangi bir araştırma veya bilimsel çalışmaya dayanıyor gibi gözükmüyor."

    Etiketler:
    Liseye giriş sınavı, Pervin Kaplan
    Topluluk kurallarıTartışma
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