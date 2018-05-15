Gazeteci Batur: Milliyetçilik ve fanatizm dünyaya bir anda hakim oluyor

Kudüs üzerindeki tartışmalar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya yaklaşımı bölgede ciddi olayların çıkmasına neden oldu. Onlarca ölü ve yüzlerce yaralının ardından dünyanın gözü bu bölgeye çevrildi. Deneyimli gazeteci ve akademisyen Nur Batur, bölgede olanlara hakim bir göz olarak orada olup biteni Seyr-i Sabah programına değerlendirdi:

'ABD PAZILARINI GÖSTERİYOR'

"Yaşanan tarihi bir hatadır. Ben 1979'dan beri Ortadoğu'yu izliyorum. Arafat ile görüştüm, Şimon Peres'le… Bugün Trump'ın yaptığının tarihi bir hata olduğunu düşünüyorum. Aldığı karar uçurumu daha da derinleştirdi. Kudüs'te çan ve ezan sesleri birbirine karışır. Aynı anda ağlama duvarı önünde Yahudileri görürsünüz. Böyle bir yerin sadece İsrail'e başkent olarak bırakılması büyük bir hata. ABD Başkanı, Ortadoğu'da 70 yıldır akan kanı durduracak bir adım atmadı.

Amerikan halkının yarısı şaşkınlık ve dehşet içinde. Trump'ın aldığı kararlar seçim kampanyasından itibaren yaptığı açıklamalar, sonraki tutumu… İşadamı gibi yönetmeye çalışıyor dünyayı. En ufak bir diplomasi inceliği veya liderliği yok. ABD liderliğini dengeli bir biçimde korumak zorunda. Yapmaya çalıştığı jandarmalık büyük çelişki. Ama Trump dönemi tarihe en büyük hataların yapıldığı dönem olarak geçecek gibi gözüküyor. ABD pazılarını gösteriyor, güç gösteriyor. Filistin'de akan kanı görüyoruz. Her zaman güç göstergesiyle yönetilmez dünya.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa BMGK'nin Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı

ABD'nin yalnızlaşması söz konusu. ABD-Avrupa ilişkilerinde de sorun var. Daha önce (eski ABD Başkanı Barack) Obama ve (Almanya Başbakanı Angela) Merkel arasında da sıkıntı vardı. Merkel'in cep telefonu bile dinlendi. Fransa ile ilişkiler bu dönemde daha da sivrildi. ABD geri çekiliyor, izolasyonist politikalar yürütüyor. ABD jandarmalık yapıyor, yumruğunu vurmaya çalışıyor. Ama arkasında eskisi gibi Almanya veya İngiltere yok.

Son yıllarda milliyetçilik rüzgarları esiyor. Ama dünya böyle, milliyetçilik ve fanatizm bir anda hakim olabiliyor. Bugün (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu gibi birisi bir anda bölgeyi kana buluyor. Bugünü yorumlamak çok zor.

Ortadoğu'da taraf tuttuk. İdeoloji içine girdik. Biz önceleri soğukkanlılığı, hakimiyeti koruyan bir politika izlemiş, bununla da saygı görmüştük. Türkiye bugün adeta oradaki Müslüman Kardeşler'in, Hamas'ın sözcüsü ve temsilcisi gibi. Oysa onlar da bunu istemiyor. Türkiye onlar için bir model ama Müslüman Kardeşler ile ilişkisi olan değil, Avrupa ile ilişkileri olan Türkiye model. Bütün dünya terör örgütü olarak algılarken Hamas'ın liderleriyle görüşmek yanlış oldu."