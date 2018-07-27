Doç. Dr. Küntay: Trump, ‘korku belirsizlik ve şüphe’ stratejisini uyguluyor

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burak Küntay, Donald Trump’ın ülke yönetimini şirket yönetimi süreçlerine benzetti. Trump’ın FUD (fear, uncertainty, doubt) korku, belirsizlik ve şüphe stratejisini diğer ülkeler üstünde uyguladığını söyleyen Küntay, Türkiye ile ilgili alınan kararların da bu gözle incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Rahip Andrew Brunson'ın gözaltında tutulması yüzünden giderek kötüleşen Türkiye-ABD ilişkilerinde sular durulmuyor. Gerek ABD yönetiminin açıklamaları gerek Türkiye'nin aldığı kararlardan geri adım atmaması gerilimi tırmandırıyor. Brunson vakasını tüm yönleriyle Seyr-i Sabah programında yorumlayan Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Küntay, Trump'ın şirket yönetiminde uyguladığı korku, belirsizlik ve şüpheden beslenen stratejileri ülke yönetimine de aktardığını, alınan kararların bu yönde incelenmesi gerektiğini dile getirdi:
"Bir akşam bir haber patlıyor, ABD ile Türkiye arasında vize krizi deniyor. Bütün radyo ve TV'ler bu konuyu birkaç gün ele alıp sonra kriz çözüldü diyor. Sonra konuyu kadük oldu diye bırakıyor. Bugün başlayan kriz meselesi aslında yeni değil. Biz Türk-ABD ilişkilerinde bu krizi yıllardır yaşıyoruz. Çözemediğimiz için tekrar paketlenip karşımıza çıkıyor. Bu mevzu bir ay sonra gündemden düşünce tekrar göreceğiz. Eğer Donald Trump değil de başka bir başkan olsaydı bu sorunun cevabı tarih boyunca başka bir hadise yaşamadık, yaşanması da muhtemel değil derdim. Ama Trump ile ilgili şöyle bir mevzu var: ABD karar alma sistemi ciddi filtrelerden geçer. Trump'ta böyle bir filtreleme yok. Tak diye Tweet atıyor. Dışişleri de buradan öğreniyor. Konvansiyonel uluslararası sistemden farklı bir bakışla karşı karşıyayız.
Bu krizde bambaşka bir nokta var, o da Başkan Yardımcısı Pence. Onun bağlı bulunduğu evanjelist dini grupla bu rahibin bağlı bulunduğu mezhep aynı. Rahibin tutuklanma meselesi dış politikadan ziyade Pence'in kişiselleştirmesinden kaynaklanıyor. ABD'nin Kasım ayında ara seçim dönemi geliyor. Bu döneme giderken ABD'de demokrat cumhuriyetçi, Trump'ı seven sevmeyen kimse Türkiye lehine karar alamaz. Ulusal olarak menfaatlerine inansa Türkiye'ye yanlış yapıyoruz dese bile bunu yapamaz. Bu tweetler ne anlama geliyor? Bu rahibi bırakacaksınız diyorlar. Türkiye Fethullah Gülen'i ABD'den istedi. ABD, biz bir hukuk devletiyiz bu süreçleri tam olarak hayata geçirmeden bunu yapamayız dedi. Hakan Atilla için de siyasi olarak müdahale edemeyiz hukuka bırakmak lazım dediler. Burada ABD başkanı resmen bu adam masum biz bunu biliyoruz, yargıya müdahale edin diyor. Bizi hukuk devleti görmüyor bizim hukukumuzu saymıyor.
Bu öyle bir mevzu ki Trump'ın şu tarzını savunabilmek imkansız. Hangi ülkeden benim ülkeme karşı böyle bir tavır geliyorsa bu hakarettir, seni saymıyorum demektir. Ona verilen cevaplar gayet demokratik: Kimse yargımıza ve devletimize müdahale etmesin deniyor. Türkiye'nin dışarıdaki algısı şöyle böyleden ziyade ABD'nin dünyadaki birçok ülkeye yaklaşırkenki tutumu nasıl diye bakmak lazım. Kuzey Kore'ye de İran'a da Fransa'ya da aynı kovboy üslubuyla davranıyor. Karşınızdaki ülkede hakim, savcı Trump olmuş bunu salın diyor. Devletin en tepesindeki kişi ben olduğum sürece kimse Deniz Yücel'i serbest bırakamaz der, bu müdahale olur. Deniz Yücel bırakıldı mı? Bırakıldı. Demek ki devletin tepesindeki isim ne söylerse söylesin ülkede demokrasi var, yargı istediğini yapıyor diye de okunabilir. Türkiye'nin ne olduğundan ziyade bunun dünyada PR'ı önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin lobiciliği ne yazık ki çok yanlış ellerde. Hep FETÖ'cüler yapmış. Türkiye ile ilgili çok yanlış algı oluşturulmuş. Bu algı ABD'de karar vericileri etkiliyor. Söyledikleri yalan ama bu algı oturmuş mu? Oturmuş. Erdoğan ile Trump'ın konuşup el sıkışmasıyla halledilmez. Önemli olan halklardır. Halklar birbirinden soğumuş durumda.
NATO'nun alternatifi Türkiye için Şangay beşlisi değildir. Türkiye'nin NATO ile ittifak yapmasının tarihsel sebepleri var. Türkiye arayış içinde olamaz. Dünyada ABD ve Rusya'nın olduğu parametrelerden farklı yerdeyiz. Bugün Rusya ile iyiyiz ama üç gün önce uçak krizi yüzünden büyük sorunlar yaşamıştık. Önce rahip meselesi krizmiş gibi yapalım. Buna Pence ve seçmen kitlesi açısından baktık. ABD Türkiye'ye karşı yaptırımlar uyguluyoruz dedi. Rahip normalde suçsuz olarak salınsa da şu anda şaibe altına girdi. İlki ülkenin tansiyonu yükseltecek ilk açıklamalardan kaçınması lazım. Mesajlar atıldı. Kongrede kararlar ilerliyor. Beyaz Saray'dan herhangi resmi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamanın ne olacağını görmemiz lazım. Trump'ın bu tarz attığı tweetlerin yüzde kaçı hayata geçmiş? Kaçında iş ilerlemiş?
Bizim bildiğimiz ABD seçim sistemi yapısı onun seçilmesini imkansız hale getiriyordu. Bir şey oldu seçildi. İlk ABD ziyaretlerimden birinde düşünce kuruluşlarıyla görüşürken nasıl bir dış politika bekliyorsunuz diye sordum. Önemli bir kişi Trump'ın iş dünyasıyla ilgili kitabını okuyup FUD diplomasisi uygulayacak dedi. Korku belirsizlik ve şüphe kelimelerinin kısaltması bu. Adamın iş hayatı tamamen karşısındakinin üstüne şüphe atan bir yapıya sahip. Ben koskoca ABD hükümeti böyle mi yönetilir dedim ama aradan geçen iki seneden sonra bu laf bana çok anlamlı geldi. Bu yöntem hayata tamamen geçti. FUD ortaya bir şey atıyor, korku salıyor bunun arkasında duruyor ya da durmuyor. Suriye'ye yapacağı hava operasyonuna bakın: Bir hafta içinde on ayrı mesaj attı. ABD dışişlerinin açıklamalarını görmemiz lazım. Tansiyonu artıracak bir üslup olursa ekonomik yaptırımlara bakalım. Türkiye açısından söylemek gerekirse biz çok köklü ve farklı bir milletiz. Her ülkenin ulusal onuru vardır. Bazen ne ekonomi ne hayatınızı düşünürsünüz. Bu üslupla konuşulması beni rencide eder. Bunun karşısında Türkiye dik durmak zorundadır. Biz teknolojik yatırımlarımızı yaparsak Rusya ile mi ABD ile mi dost olalım diye konuşmayız, herkes Türkiye ile dost olmaya çalışır."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)