Eski CHP’li Cihaner: ‘Seçimler siyasi faaliyet değildir’ demeci tarihe geçecektir

Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Seyr-i Sabah programında Binali Yıldırım’ın TBMM başkanlığından istifa etmeden belediye başkan adayı olmasını değerlendirdi. Cihaner, Yıldırım’ın "Seçimler siyasi faaliyet değildir" demecinin Türk siyasi tarihine geçecek nitelik taşıdığını vurguladı.
Binali Yıldırım, anayasanın 94. maddesindeki "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar" maddesine rağmen belediye başkanı adaylığını koyuyor. Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada "Anayasa 94'e göre siyasi faaliyetler yapılır mı? Yapılmaz… Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim aday olduğunuz işle ilgili vatandaşlara ne yapacaksınız, niye aday oldunuz, bunu anlatmaktır" diyerek yeni bir tartışma başlattı. Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Seyr-i Sabah programında bu açıklamayı siyaset tarihine geçecek oksimoron bir kavram olarak tanımladı. Cihaner, 2015 yılında Atila Sertel davasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı hatırlatırken Yıldırım'ın istifa etmesinin bir zorunluluk olduğunu dile getirdi:
‘ANAYASA TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR'
"Binali Yıldırım'ın söylediği siyaset tarihine geçecek, net açık, tartışmasız, oksimoron kavramını gösteren bir söylem oldu: Seçimler siyasi değildir demeci gerçekten çok vahim bir durum. Siyasi mizah konusunda tarihe geçecek bir kavram oldu bu. Anayasa üstünde kimsenin bir takdir yetkisi olamaz. İmamoğlu bu konuda konuştu, umarım bu bir iletişim taktiğidir. Eğer bir hukuk devleti kurmaya çalışıyorsak anayasa tüm kuralların üstündedir. Yoruma açık değildir. Anayasal metin herkesin sorunudur. Bu kadar açık bir anayasa hükmünü bir şekilde kötüye kullanıp kasıtlı olarak göz ardı ediyorsanız sizin bundan sonra ne yapacağınızın da göstergesidir. Sizi hiçbir hukuki kural durduramaz.
Meclis Başkanı'nın istifa etmeden belediye başkan adayı olabileceğini söyleyenler bir başka yasaya, milletvekillerinin istifa etmeden aday olabileceği hükmüne dayanıyorlar. Bu da tam tersi istifa etmeden siyasi faaliyete katılamayacağının ispatı. Burada yalnızca milletvekillerinden bahsediliyor. Anayasa hükmü özel hükümdür hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde açıktır. Binali Yıldırım o zaman bütün milletvekilleri de istifa etsin dedi. Bu ve siyasi değildir demesi bir yerlerde siyasi ve ihtimal vermek istemediğim bir etik sıkıntıyı gösteriyor. 94. madde siyasi faaliyetlere katılamaz diyor. Bunu söylediği anda TBMM Başkanı sıfatıyla parlamento muhabirlerine yaptığı konuşmada söylüyor bunu.
Diyelim ki siz aday oldunuz, parlamento muhabirlerini çağırsanız, TBMM çatısı altında sizin toplantınıza gelirler mi? Çünkü parlamento çatısı altında hala TBMM başkanı sıfatını ve yetkilerini kullanıyor. TBMM başkanlığına partiler şahısları aday gösteremez. Tarafsızlığının göstergesi de budur. Geniş kapsamlı bir uzlaşma aranıyor. Göz ardı edilen bir diğer şey de Binali Yıldırım tartışmayı cumhurbaşkanının tespitine kadar bekleyip bence konu kapanmıştır dedi. Hukuk devletinde racon kesmek olmaz.
Atila Sertel olayını hatırlatmak istiyorum: 2015 senesinde aday olmak istedi. Hem gazeteciler federasyonu başkanı hem Gazeteciler Cemiyeti başkanıydı. Bunlardan istifa etmediği için adaylığı düşürüldü. Demek ki bu Anayasa hükmüne uymamanın bir yaptırımı var. Hukukta yaptırımlardan biri de tam kanunsuzluk halidir. Bir adayın adaylığı gerektirdiği koşullar ortaya çıkarsa Yüksek Seçim Kurulu seçildikten sonra bile onun adaylığını tam kanunsuzluk haliyle iptal edebilir.
YSK devreye girmediği için, henüz adaylık başvurusu yapılmadığı için ki bu süre 19 Ocak'ta belli olacaktır, bir görüş oluşturulmadı henüz. Anayasa Mahkemesi'nin Atila Sertel başvurusu kararının gerekçesinde şöyle bir ibare var: 2939 sayılı milletvekili seçimi kanunun 18. maddesinin amacının kamu görevlilerinin seçimlerde diğer adaylara karşı kamu gücünü kullanmalarına engel olarak adil ve eşit koşullarda yarışmalarını sağlamak olduğunu belirtmiş, kamu görevinden istifa etmeyen başvurucunun milletvekili adaylığının iptal edilmesi istenmiştir. Kanun koyucu bu kanun maddesini niye getirmiş? Anayasa Mahkemesi kararından anlaşılacağı üzere elinde kamu gücünü bulunduranların bunu rakiplerine karşı kullanmaması istenmiştir. Şu anda Binali Yıldırım parlamentoda kendisini zorda bırakacak bir soru önergesini reddedebilir. Veya rakibi hakkındaki dokunulmazlık dosyasını öne alıp gündeme getirebilir.
Cumhurbaşkanı'nın durumu etik anlamda da önemli. Çok üzerinde durmuyoruz ama anomi diye bir kavram var sosyal bilimlerde. Toplumu bir arada tutan normların ortadan kalkmasına denir bu. Tam da burada YSK'nın devreye girinceye kadar parlamentoda duran partilerin buna tepki vermesi lazım. Siyasi etik ve anayasa göz ardı edilemez. Madem biz hukuksuzluktan şikayet ediyoruz bunu kampanyanın bir unsuru haline getirmeyeceğiz dememesi lazım siyasi partilerin. Bu kadar açık bir anayasa hükmü uygulanmadığı zaman sizin hak ve özgürlüklerin uygulanmaması durumunda diğer hükümler uygulanmadığında sesinizi çıkaramazsınız. Bu tüm yurttaşların sorunu. Bunların tamamı muhalefetin aleyhine işleyecektir. Madem böyle bir eşit adil yarış talep ediyoruz, anayasanın öngördüğü kuralların en açık olanına uyun. İstifa edinceye kadar propaganda olarak bu konuşulmalı."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)