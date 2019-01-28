Gazeteci Hacır: CHP neye göre aday belirledi belli değil

© AA / Serhat Çağdaş Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı

CHP'nin adayların büyük çoğunluğunun belirleneceği Parti Meclisi toplantısı sorunlarla sona erdi. Toplantı sırasında belirlenen adaylar yüzünden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifa edip sonrasında istifasını geri aldı. İzmir İl Başkanı'nın istifa edeceği söylendi. Gazeteci-yazar Gürkan Hacır, Seyr-i Sabah programında dün gece yaşanan CHP Parti Meclisi (PM) tartışmalarını değerlendirirken CHP'ye yöneltilen eleştirilerin büyük kısmının aday belirleme kriterlerinin net olmamasında yattığını dile getirdi:

‘CHP PARTİ MECLİSİ OLUNCA UYUMAK ÇOK KOLAY DEĞİL'

"CHP Parti Meclisi olunca uyumak çok kolay değil. Uyumaya çok gelmiyor. Gelişmeler gece yarısı devam ediyor. Gece istifa eden Canan Kaftancıoğlu örgütüyle beraber toplanmış sabah istifasını geri aldı. Onun istifasına bir anlam veremedim. Kamuoyunda bir şaşkınlık yarattı. CHP'nin geçmişindeki bu parti meclisi toplantılarını bilenler, adaylık süreçlerini bilenler bu tip denge ve güç savaşlarının olduğuna tanıklık etmiştir. Canan hanımın bunu biliyor olması lazım. Çünkü Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun başkan adayı olduğu süreçte de etkin bir rol oynamıştı. Hal böyle olunca İstanbul'daki adayların belirlenmesine kadarki süreçte kavga etmesi çok doğru değil. CHP'nin İstanbul'da 14 belediye üyesi var bunların dokuzunda mevcut başkanlar devam ediyor. Geri kalan 5 belediye, Kartal, Kadıköy, Adalar, Şişli, Avcılar ve Beşiktaş var. Bunlardaki belediyeler üstünde mi tartışıldı yoksa mevcuttaki Battal İlgezdi gibi isimlerde mi tartışma yaşandı anlayamadık.

Dün MYK'dan Şişli için Fidan Aslan Eroğlu ismi verilmişti ama geri çekildi. Bir sonraki parti meclisine kaldı. Tıpkı Silivri ve Maltepe gibi. Şişli çok önemli. Orada şunu gördük: Hayri İnönü ve Mustafa Sarıgül kavgasında parti yönetimi her ikisinden de vazgeçti. Mustafa Sarıgül ön alarak hafta sonunu beklemeden DSP'ye doğru yelken açtı. Hayri İnönü'nün de ismini göremedik. Kılıçdaroğlu şu mesajı verdi: Ben kavga edenlerin ikisini de görmek istemiyorum. Yeni adayın kim olduğu bilinmiyor. Mustafa Sarıgül'ün kişisel oy potansiyelinin ne olduğunu ölçemiyoruz. CHP eğer orayı kazanmak istiyorsa oraya güçlü bir aday bulmak zorunda. Hem sahada Sarıgül ile mücadele edebilecek hem de potansiyel oyu toplayabilecek dinamizm ve popülaritede biri olmalı. Daha önce geçen Cemal Canpolat ismi de bir şekilde ortadan kayboldu.

Beşiktaş'ta Rıza Akpolat ismi geldi oylandı ve kabul edildi. Ataşehir'de aday Battal İlgezdi oldu yine. Hem Murat Hazinedar hem Battal İlgezdi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. CHP iki başkanına en üst düzeyde sahip çıktı. Miting yaptı. İkisine de sahip çıktınız, o zaman niye Murat Hazinedar'ı koymadınız da Battal İlgezdi'yi koydunuz? CHP'ye son dönemde yönelen eleştirilerin pek çoğu kriter sorusu. Neye göre aday belirliyor neye göre karar veriyorsunuz? Anket mi popülarite mi çalışma mı? Bunlar boşlukta kalıp partiyi yıpratıyor.

Kadıköy ve Kartal daha önce Muharrem İnce'nin imza kampanyası sırasında İnce lehine imza veren iki belediye. Şu anda ikisi de koltuğunu kaybetti. Silivri'nin de parti meclisinde sahipsiz kaldığı notunu düşelim. Silivri belediye bakanı Muharrem İnce'nin dünürü. Ona imza verenler koltuklarını koruyamıyorlar. Erdem Gül'ü meslektaşım olarak tanır ve severim. Bayına türlü işler geldi. Ancak Adalar kararı CHP'de çok tartışıldı. Örgüt Erdem Gül'e karşı yapılanları anlamlandıramadı. Adalar'ın sakini olmazsanız oranın yöneticisi olamazsınız. Ayrıca belediyeci değil. Orayı tanımayan birini dışarıdan getiriyorsunuz. Bu tip kararlar örgütü yorar. Hoyrat bir tasarruf içinde bazı ilçelerde özensiz kararlar aldıklarını görüyoruz. Siz yüzde 60 oy alıyorum diye keyfi adaylar belirlememelisiniz. Halkla iç içe olabilecek adaylar belirlemelisiniz.

‘İZMİR'DE AZİZ KOCAOĞLU AŞILDI'

Esas fırtına İzmir'de esti. 22 belediyesi var CHP'nin. 18-19 belediye başkanı değiştirildi. Bu çok ciddi bir değişim. Aziz Kocaoğlu'nun bütün izleri silindi anlamına geliyor. Hatta son dakikaya kadar Bornova'da Olgun Atilla vardı. Ama o da çıkarıldı. Bir ara İzmir il başkanı da gitti geldi. Onun da istifa edeceği konuşuldu ama grevimin başındayım dedi. Ama süreç işlemeye başladı. Değiştirilenler başarısızsa parti yönetiminin hesap vermesi lazım. Yok başarılıysa bu da başka bir tartışma getiriyor.

Çok zor bir dönem başlıyor CHP için. Çünkü parti içinde kendi tartışmalarını bir kenara koyup yerel yönetimlerden iktidarı hedefleyecek. İşi kolay değil. Asıl iş İstanbul ve Ankara'da. Oralarda seçim sonuçları iyi çıkmazsa yeni bir milat çıkabilir. 1 Nisancılar var parti içinde. Aday belirleme günlerinde kırıp döküyorsunuz çünkü. Herkes seçimlerden sonra tablo olumlu çıkmazsa bir tavır içine girebilirler. Türk siyaseti kilitlendi. İttifaktan sonra Türk siyaseti Pat durumuna geldi. Her iki taraf da yüzde 50 — 50 oldu. Oy geçişgenlikleri azaldı. İyi Parti ile ittifak olacağı için hangisi İyi Parti'nin hangisi CHP'nin belli olmayacak. O yüzden İstanbul ve Ankara'ya düğümlendi bakışlar. Anketlere göre Ankara'da başa baş bir seçim var. Kim kazanırsa 1-2 puandan fazla bir fark olmayacak. İstanbul'da ise durum farklı Ekrem İmamoğlu şu ana kadar yalnızdı. Burada tek başınıza seçim çalışması yapmanız doğru değil. Şimdi yükü biraz hafifleyecek çünkü ilçe başkan adayları belli oldu. İmamoğlu'nun tek başına gücü yetmezdi. Sahaya liderler iner. Her ne kadar İmamoğlu-Yıldırım üstünden gitse de liderlerin duruşu önemli. Benim aldığım bilgiye göre Tayyip Bey, Mart ayını tamamen İstanbul'a ayırdı toplantı ve mitingler yapacak. Kemal bey de öyle. Atışma polemik ve iddialar havada uçuşacak. Ama adayların üstünde liderlerin arasında devam eden bir kampanya göreceğiz."