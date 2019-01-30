Gazeteci Kaplan: AVM’lerdeki kiralık ofislerde korsan dershaneler olacak

Gazeteci Pervin Kaplan, Seyr-i Sabah programında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel okullar ve dershanelerin kapatılması yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Kaplan, bu kapatılmaların ardından gençlerin kaçak dershanelere gitmek zorunda kalacağını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 sene önce aldığı kararlara göre 2018 yılı bazı özel dershane ve bunların üstünden açılan eğitim kurumları için son yıl olacak. MEB önceki gün yaptığı açıklamayla bu kararlarından herhangi bir geri dönüş olmadığını dile getirdi. Gazeteci Pervin Kaplan, Seyr-i Sabah programında bu kapanmaların ardından yaşanacak değişiklikleri anlattı. Kaplan, şu anda AVM'lerin içinde bulunan kiralık ofislerin kaçak dershaneler gibi kullanılmaya başlandığını dile getirdi:
"Önceki akşam MEB bir açıklama yaptı. Bir tanesi temel liseler biri özel eğitim kurslarının kapanması. Bir diğeri de teşvik konusuydu. 2014 yılında dershanelerinin kapanması ve değişim süreci oyarak ortaya çıkmıştı bu karar aslında. Temel liseler de bu arada ortaya çıkan ara kurumlardı. Temel liselerin zaten bu öğretim yılı sonunda kapanacağı biliniyordu. Yasada yer almıştı. Dershanelerden bazıları 4 yıllığına temel lise olacaktı ve taahhütte bulunmuş, 2018 eğitim yılı sona erecekken dönüşeceği okulu belirtmişti. Bu bilinen bir şey. Burada sorun şu: Biliniyordu bu okulların kapanacağı niçin 9. sınıfta öğrenciler var? Okul sahipleri belki birkaç yıl ertelenir mantığıyla yeni öğrenci aldılar. Buralarda yaklaşık 200 binin üstünde öğrenci eğitim görüyor. Ya özel okullara ya devlet okullarına geçecekler. Fakat nasıl bir geçiş uygulanacak konusunu MEB bize ileride söyleyecek. Bu öğrencilerin 100 bini bu sene mezun olacak. Buralarda da 21 bin öğretmen çalışıyor.
Geçen sene Cumhurbaşkanı kursların kapatılmasını söylemişti. Dün gece de bu karar açıklandı. Buralarda 1 milyona yakın öğrenci var ve üniversiteye hazırlık dersleri alıyorlar. Bu yıl 12. sınıfta olan öğrenci bu kurslara devam edecek. Ama önümüzdeki yıl bu kurslar öğrenci almayacak. Dershane ihtiyacının ortadan kalktığını söyleyemiyoruz. Kalkmış olsaydı, okullarda özel eğitim kursları olur muydu? Öğrenciler kendi okullarındaki kurslara gidecekler. Mezunlar ise halk eğitim merkezlerindeki kurslara gidecekler. Yasal olan kurumlarız, vergilerimizi ödüyoruz diyor dershaneler. AVM'lerde öğrencilere ders vermek için ofisler kiralanıyor. Bu tür ofislerin kiralanmaya devam edileceği anlatılıyor. Aileler büyük bütçeler ayırıyor sınavlar için. Halk eğitim merkezlerindeki kurslar ücretsiz ama ailelerin o kurslara güvenmesi gerekiyor.
Kurslar için 70'li yıllardan gelen bir dershane alışkanlığı var. Aynı zamanda bu sene LGS'de soru tarzları değişti. Ama bu değişiklik okullarda gösterilmiyor. İhtiyaç olduğunda bunun ortadan kaldırılması için veliler bir şekilde özel ders ve kurslara göndermek istiyorlar. Açıklamalarda öğretmenlere hiç değinilmedi. Haklı olarak temel liselerdeki öğretmenler biliyorlardı belki kapanacaklarını. Açıklama şimdi gelince kayıt almaya başlayan özel eğitim kurumları velileri önden kayıt alarak mağdur etmemiş oldu."
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