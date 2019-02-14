Spor yazarı Özkan: Demirören bahis ihalesini alınca başkanlığı bırakacak, yerine Göksel Gümüşdağ gelecek

Spor yazarı Asena Özkan, Seyr-i Sabah programında devletin açtığı bahis ihalesine en iyi teklifi veren şirketin Yıldırım Demirören’e ait olmasını ve onun aynı zamanda sürdürdüğü TFF başkanlığının yaratacağı sorunları dile getirdi. Özkan, yakın zamanda Demirören’in başkanlığı bırakacağını yerine Göksel Gümüşdağ’ın geleceğini düşündüğünü söyledi.
Bahis, İddaa ihalesi yapıldı. Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim OGG, toplam hasılat üzerinden yüzde 0.2 ile en avantajlı teklifi verdi. Şu anda teklif değerlendiriliyor olsa da Demirören Grubu'nun ihaleyi almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Yıldırım Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmasının, kanuni olarak olmasa bile ahlaki açıdan ihaleyi almasını sorunlu hale getirdiği söylemlerinin daha çok kullanılmasına neden oldu. Spor yazarı Asena Özkan, Seyr-i Sabah programında bu ihalenin hemen ardından Yıldırım Demirören'in başkanlığı bırakacağını söylerken, şu anda attığı tüm adımların bunu destekler yönde olduğunu dile getirdi:
‘HERKES OLAN BİTENİ BİLİYOR AMA YAZAMIYOR'
"Bu ülkenin gündemi spordan soyutlandı. FB kulübü as başkanı ağzından çıkan her söz yayınlanır. İki gün önce bu kişi dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ne federasyona gelir ne Riva'ya gelir bu işlerle ilgilenmez dedi. Bu cümle hiçbir gazetede yayınlanmadı. Son gelişmeler gösteriyor ki olan biteni tüm spor yazarları çok iyi biliyor ama tek kelime yayınlayamıyor.
Süreç nasıl başladı? Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in aniden ulusal takımın başına geçeceği haberi yer aldı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu gazetelerde. Akabinde maçtan sonra Güneş ben milli takımın başına geçiyorum demedi ama geçmiyorum da demedi. Gerçekten de bir gün sonra TFF, Lucescu'nun sözleşmesini durduk yerde feshetti. Milli takımın başı boş kaldı. Akabinde bir başka kanatta bir başka eylem vardı: Başakşehir spor kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ ki AKP'ye çok yakındır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilliği görevine bir daha aday olmadığını söyledi. Bir gün sonra İddaa ihalesini ABD destekli bir şirketle kazandığı haberi ortaya çıktı. MHK başkanı Yusuf Namoğlu ve tüm ekibi istifa etti. Buradan ortaya çıkan şey şu: Yıldırım Demirören ‘Ben İddaa ihalesini aldım. Artık federasyon başkanlığından istifa edeceğim. Lucescu'yu ben getirdim ben giderken benimle beraber gider, tazminatı ödeyeyim' dedi. MHK benimle beraber geldi onları da zor durumda bırakmamak için onları da beraberinde götürdü. Yusuf Namoğlu, Yıldırım Demirören'in isteği doğrultusunda göreve geldi. Demirören giderken herkesi yanında götürüp temiz bir yönetim bırakmaya çalışıyor.
Hakemi rahat bırakmazsanız üstünde oyunlar oynarsanız iktidardan emirler gelirse bu hakemlerle elbette gitmez. İktidar belirli maçlarda belirli takımların kayrılmasını istiyor. Geçmiş dönemlerde de iktidarların istemleri olmuştur. 12 Eylül döneminde Ankaragücü için nasıl emirler gelmişse yine oluyor bu. Eğer TFF başkanlığını bırakmazsa Türkiye'de buna engel olacak bir yasa yok. Ama uluslararası kurumlar buna otomatikman engel olur. Yıldırım Demirören bırakacak federasyon başkanlığını. Göksel Gümüşdağ bence mevcut görevlerini durduk yerde bırakmadı. Bana gelen duyumlar o yönde.
Şenol Güneş ile nasıl bağdaştırıyoruz? Beşiktaş kulübü dibe vurmuş durumda ekonomik olarak. Bütün kulüpler zorda ama Beşiktaş makası çok açtı, hiçbir şekilde ödeme yapamıyor. Emekçilerinin içerde 3-4 aylık maaşları var. Sadece Şenol Güneş değil çok sayıda futbolcusunun alacaklarını ödeyemiyor. Şenol Güneş'in 2 milyon euroya yakın alacağı birikti ve kulüp ödeyemiyor. Bence Fikret Orman, Yıldırım Demirören ile konuştu. Siz Şenol Güneş'i alın bizdeki birikmişlerini de TFF ödesin dedi. TFF'yi baz alırsak bu para onlar için hiçbir şey değil, para içinde yüzüyor.
Olayın diğer boyutuna gelirsek… İddaa ihalesinin resmi sonucu açıklanmadı. Yıldırım Demirören'in en uygun teklifi verdiği söyleniyor. Bu resmi açıklama yapıldıktan sonra başkanlık görevinde durmayacak. 5 gün içinde Spor Toto teşkilatı resmi açıklamayı yapar. Sokak deyimiyle tezgah çok önceden kurulmuş. Spor yazarlarının bu konuda tek bir cümle yazmamasının sebebi patronlarının Demirören olması. Diğer gazetelerde de yer almıyor herkesin her şeyi bilmesine rağmen. Gümüşdağ TFF başkanlığı için çok uğraştı, şu anda başka bir isim de dile getirilmiyor.
VAR sistemini beceremedik diye bir şey yok. Biz hiçbir sistemi beceremiyoruz. Bir takım emirleri alan insanlar istenenleri yapıyorlar. Türkiye'de futbol, futbol değil. Örneğin İngiltere'de sahada iyi oynayan kazanır. Gözden kaçırdığımız önemli bir anekdot var. Futbol denince Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray geliyor. Oysa bir futbol ekonomisi ve emekçi grubu var. Alt ligler ve grupları var. Burada oynayanların çoğu belediye destekli. Oradakiler çok para kazanamıyor ve alacaklarını da alamıyorlar. Sahada çok iyi oynamalarına rağmen sonuç alamıyorlar. Orada sonuçlara etki eden çok ciddi hatalar yapıyorlar. Beşiktaş parasal olarak güçlü olmadığı için çok fazla ödeme yapacağı bir teknik direktör gelmeyecek. Gelecek olan kişi paraya önem vermeyen eski futbolculardan biri olacak. Beşiktaş'ın çocuğu diyecekler. İsteyeceği rakam 1,5 milyon Euro değil 500 bin olacak. Kim olacağını yönetim şu anda görüşmekte. Mayıs ayında kongrede ne olacağı belirsiz çünkü kimse Orman'ın karşısına çıkamıyor herkes korkuyor. Kulüpte birisi imza verirse sosyal medyada demeç verirse seçme ve seçilme hakkı hemen iptal oluyor."
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