Kaftancıoğlu: Oyların yeniden sayılmasının nedeni AKP dışında bir partinin kazanması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyr-i Sabah programında itiraz süreçlerini ve CHP’nin sandıklara sahip çıkmasını anlattı. Kaftancıoğlu, oyların yeniden sayılması için bir hukuki neden bulunmadığını, tek nedenin AK Parti dışındaki bir partinin seçimi kazanması olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da seçimlerin sona ermesi ve Ekrem İmamoğlu'nun 30 bine yakın oy farkıyla kazanmasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven tarafından dile getirilmesinin ardından AK Parti sonuçlara itiraz etti ve yeniden sayım gündeme geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyr-i Sabah programında sandıkların yeniden açılmasının ve sayılmasının geçersiz oylara dair bir şerh bulunmaması yüzünden hukuken mümkün olmadığını dile getirdi. Kaftancıoğlu, oyların yeniden sayılmasının tek nedeninin AK Parti dışında bir partinin İstanbul'u kazanmış olması olduğunu iddia etti:

‘MADDİ DELİL OLMADAN TÜM OYLAR SAYILSIN DEMEK HUKUKSUZ'

© AA / Gökhan Balcı AK Partili Ünal: İmamoğlu kendini başkan ilan edip sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?

"İlçe seçim kurullarında kimi seçim ve oylarla ilgili yeniden sayılma kararı alındı. Geçersiz oyların hukuken yeniden sayılabilme kararının alınabilmesi için bunun hukuki dayanağının olması lazım. Oylar sayılırken geçersiz oylara dair şerh koyulması lazım. İlçe seçim kurul kararı diyor ki kimi ilçelerde geçersiz oyların bulunduğu sandıklar yeniden açılsın ve bunlar değerlendirilsin. Bu hukuken mümkün değil. Bu alınan karar hukuksuz olmasına rağmen alındı. Bu alınmakla kalınmayıp karar alınır alınmaz hakimler hemen yangından mal kaçırır gibi orada sandıkları açıp geçersiz oyları saymaya kalktılar. Biz de il seçim kuruluna bu durumla ilgili itirazda bulunduk. Bunun sonucuna göre hukuksuz olan kararı tescil ettirdik. İl seçim kurulları doğrusunu yaparak sayımı durdurdu.

YSK sayımı şöyle başlattı: Bazı ilçeler hukuksuz da olsa sayımı başlattı. Ama macunu tüpe yeniden sokmak imkansız. Başlanmış olanlar sayılsın ama bundan sonra böyle bir karar alınırsa il seçimin kararını bekle. Bu bizim söylediğimizin onaylanması anlamına geliyor.

AKP'nin 39 ilçenin hepsinde itirazı var. Bizim de CHP olarak yasal devam eden süreçte olması gereken maddi hatalarla ilgili itirazlarımız var. Dün üçe kadar olan süre maddi hataların, hangi parti olursa olsun itirazı için zaman verilmiş. Bizim dün saat üçe kadar oyların yeniden sayılmasıyla ilgili karar aldırmamız mümkün değil. Maddi hataların düzeltilmesiyle ilgili biz de itirazlarımızı yaptık. Sandıkta oyla sayıldı. Sonrasında ıslak imzalı tutanaklar heyet karşısında oluşturuldu. İlçe seçim kurullarına götürüldü. Birleştirme tutanağı oluşturulurken bir sandıkta CHP'nin 132 oyu diğer tarafa geçirilirken 101 yapıldı. Oradaki siyasi parti temsilcilerinin dikkatinden kaçak düzeltmeler olabiliyor. YSK buna başvurabilirsiniz ama bunu gerekçelendirmeniz lazım diyor. Ama hiç maddi delil olmadan gidip bütün oylar yeniden sayılsın demek hukuksuz. Yasa sizden gerekçe istiyor. Geçersiz oyların sayılması için tek neden AKP dışındaki bir partinin kazanmış olması.

‘SONUÇLAR İMAMOĞLU LEHİNE ARTAR'

Maddi hatalarla ilgili sonuçlar Ekrem İmamoğlu lehine artar. Bizim sistemlerimizde yapılan girişlerde hata yok. Örneğin Kadıköy'de 400 oy bizim lehimize değişti. Biz kamuoyunda algı çalışması yapmadığımız için tek tek paylaşmıyoruz. Mesela burada bütün oyların ve geçersiz oyların sayılmasının ardından geçersiz olduğu kabul edilmiş oylar için sandıklarda itiraz yok. Açıkçası biz İstanbul'daki bütün oyları, bize verilen veya verilmeyen bütün oylara sahip çıkma adına neden olabileceğini AKP'li yetkililere sormak lazım. Biz şu anda hukuksuz kararlara karşı örgütümüzle oyları korumaya çalışıyoruz.

Apar topar açılıp oyları hukuksuz saydırmaya çalışmak çok yanlış. Geçersiz oyların sayılma kararını aldık diyelim. Eskiden yerel seçimlerin pusulaları iki sandığa konurdu. Geçmişte yanlış zarfa konunca oy geçersiz sayılıyordu. Şimdi muhtarlık da aynı zarfa kondu diye iptal edilen pusulalar olmuş. Orada benim temsilcim var, diğer parti temsilcileri var. Bunlara itiraz edilen sandıklar olmuş. Ama bizim birden geçersiz oy sandıkları açılarak çuvallara oy eklenmeyeceğine emin değiliz. Burada ilçe seçim kurulları var. Her ilçede siyasi partilerin temsilcileri huzurunda açılacak çuvallar. Ama sayım yapılana kadar çuvalların olduğu yere bizim temsilcilerimiz alınmıyor. Kimi görevli ve bekçilerin girip çıktığını biliyoruz. Güvenliğin sağlanmadığını görüyoruz. Biz temsilcilerimize gidin çuvalların olduğu yere ve çuvallara sahip çıkın diyoruz.

Ben İstanbul il başkanı olarak halka söz verdim. Bu oyları koruyup sahip çıkacağım. Çuvallara ulaşmak için bile mücadele eder pozisyonundayız ama buna rağmen bütün milletvekillerimiz İstanbul'da. Bu zorlamalara rağmen çuvallara sahip çıkıyoruz. Sürç uzadıkça birilerinin sandıktan çıkmak için her şeyi yapmasından korkuyoruz. Bizim oyların sayılmasıyla ilgili hiçbir kaygımız yok. Veriler zaten elimizde. Ama sayımla ilgili tek dayanak Ekrem İmamoğlu'nun sandıktan çıkması olmamalı. Halkın iradesine saygısızlık.

‘BİZ TÜM SEÇMENLERE OYLARIN DOĞRU SAYILMASI SÖZÜNÜ VERDİK'

İstanbul'daki seçmenler Ekrem İmamoğlu'nu seçmiştir. İmamoğlu İstanbul belediye başkanıdır. Mazbata alınınca bunun tescili olur. Bu İstanbul halkının verdiği görevdir. Ama AKP halkın iradesini görmezden gelip bu tartışmaları yaratmaktadır. Eğer buna saygı duyulsaydı bugün İmamoğlu'nun mazbata alma görüntülerini seyrediyor olacaktık. Seçim gecesi sabahı İstanbul'un bütün sokakları gönül belediyesi kazandı diye afişlendi mi? Bütün veriler elimizde olmasına rağmen verileri daha geç açıkladık. Onlar kazandık dedikleri zaman üç bin oyla bunu söylediler. Oysa biz halkın bize verdiği 27 bin oy farkla kazandık dedik. Onlar 3 bin oyla kazandık deyip bu sıfatı kullanan ve İstanbul sokaklarını donatan bir parti vardı.

CHP olarak İstanbul'a verdiğimiz söz, hangi partiye verilmiş olursa olsun sandığa giren oyların doğru sayılması ve doğru tescil edilmesi. Gerekirse 10 gün uykusuz kalacağız ve doğru sonuçları vereceğiz."