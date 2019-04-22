Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı değerlendiren CHP’li Kaya: Tezgah çok açıktı, organize bir eylem vardı

Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi Türkiye ve dünyada büyük ses getirdi. Bu saldırı sırasında Kılıçdaroğlu’nun hemen yakınında olan hatta saldırı sırasında iki kaburgası kırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, olayın öncesi ve sonrasını Seyr-i Sabah programında anlattı. Kaya, ülkede bir şeylerin normalleşmesi gerektiğini, ancak Cumhurbaşkanı’nın söylediği demiri soğutma işinin böyle yapılamayacağını dile getirdi:
‘ÇUBUK MERKEZDE YAPILACAK CENAZE TÖRENİNİN KÖYE ALINMASI BİZİ KUŞKULANDIRDI’
“Biz böyle bir şeyi beklemiyorduk. Şehit cenazelerinde dönem dönem kendini İçişleri Bakanı olarak tarif eden zatın söylem ve eylemleri vardı. Ama Genel Başkanımız her koşulda şehit cenazelerine gitme eğiliminde olduğu için hiç tereddüt etmedik. Ama cenazeye gitmeden önce konuştuk: Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve Güneş gazetesinin manşeti toplumu hiç iyi bir yere götürmüyor. Bunlar yine darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.
‘BENCE BU İŞLERİN ARKASINDA SÜLEYMAN SOYLU VAR’
‘Bay Kemal burada ne işin var, buradan çık, buraya niye geldin?’ diyen, iki adım yanımızdaki insanların söylemleri başladı. Orada hiçbir tedbir yok. Cenaze namazına durduğumuzda yanımızda özel tim dursun diyen insanlar da değiliz. Biz kıldık ama diğer insanlar bağırış çağırış ve sloganlarla katıldılar. Özel olarak getirilmiş olan insanlar yolun karşı tarafına gidip slogan attı. Biz cenaze giderken önünde saygı duruşunda bulunduk. Cenaze ayrıldıktan sonra biz aracımıza yürümeye başladık. O sırada polis, asker hiç yok, kendi korumalarımızla birlikte kalkan olduk. Aracımız tahrip edildi. Benim kaburgamda bir kırık var. Biz o arada bunlara aldırış etmedik. Özellikle dışarıdan getirilmiş cani bir kadın vardı. Elinde şemsiyeyle bize vurdu. Şunu yapmaya çalıştılar: Biz kadınlara sert davranışlarda bulunacağız. Biz bu tuzaklara düşmedik. Tezgah çok açıktı. Organize bir eylem vardı. Bu işlerin arkasında içişleri bakanı Süleyman Soylu var bence. Arada o kadar sıkıştık ki yürüme şansımız yok. O arada bizim koltuğumuzun altından Genel Başkanımıza yumruk vurdular. Biz o yumrukları tekmeleri savuşturduk.
‘ERDOĞAN’DAN ŞU SAATE KADAR BİR MESAJ GELMEDİ’
Dünden bu sabaha kadar Erdoğan’dan bir mesaj gelmemişti. Her şeye tweet atan kişi buna tweet dahi atmadı. Bay Kemal sözünün vatan hainleri tarafından kullanıldığını görsün. Demir böyle soğutulmaz. İçişleri Bakanı, güvenlik zafiyeti yaratanların takipçisi olacağız dedi. Güvenlik zafiyetini yaratan kendileridir. Devlet Bahçeli o yumruğu atan vatandaşa ne yaptılar acaba diye toplumu kutuplaştıran şeyler söyledi. Kendi makamı için bu kadar ayrıştırıcı bir dil kullanmak MHP’dekilere yakışmıyor. Milliyetçiyim, şehitlere saygılıyım diyenlerin o cenazeye gelmesi lazım. Genel Başkanımız çocuğu askerlik yapan tek genel başkandır. Biz partililerimize şu çağrıyı yapıyoruz: Türkiye’yi bölmek ve toplumu ayrıştırmak isteyenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu saldırı Maltepe’de miting yapanlara duyurulacaktı, oradaki insanlar ayağa kalkacaktı ve tepki oluşacaktı. Ama biz o saldırıdan sonra İstanbul’daki arkadaşlarla temasa geçtik, sağlık durumumuz iyi, mitingde başarılar dedik. Böylece o topluluk sakince dağılabildi.”
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