Kayıt
13:27 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seyr-i sabah

    CHP’li Kaftancıoğlu: İmamoğlu kimseden emir almayacağı için koltuktan indirildi

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
    0 0 0

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyr-i Sabah programında 23 Haziran’a kadar yapılacak kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, “İmamoğlu kimseden emir almayacağı için koltuktan indirildi” dedi.

    Ekrem İmamoğlu’nun 20 güne yakın belediye başkanlığı sürecinin ardından seçimin iptali ve yenilenme kararının ardından CHP yeniden tüm gücünü seçimlere verdi.

    Seçim çalışmalarının en önemli mimarlarından biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seyr-i Sabah programında kampanyalarda yapacaklarını ve stratejilerini anlattı.

    Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullu ile birlikte seçime gireceğini vurgularken halka kimseden emir almayacağı için Ekrem İmamoğlu’nun o koltuktan indirildiğini anlatacaklarını dile getirdi:

    ‘20 GÜN İÇİNDE YAPILANLARI ANLATACAĞIZ’

    “Bu sefer çok farklı olacak şeyler yok, geçen seçimlerde yaptığımız gibi halkın kendi gerçekliklerini anlatacağız. Bu defa Ekrem Bey’in uğradığı hak gaspını da anlatacağız. Bu gasp Ekrem Bey’e değil halkın kendisine yapıldı. Ekrem Bey’in 20 günde halk için neler yaptığını, koltuktan o yüzden kaldırıldığını anlatacağız. Biz bu ülkede seçim yapmaktan halkın dertleriyle ilgilenemiyoruz. Yendik, yine yeneriz ama vatandaşım derdini düşünen yok.

    © AA / Murat Kula
    Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı gibi değerlendirilmemeli
    Diğer seçimlerin iptali için yaptığımız başvurunun sebebi aslında tarihe not düşmek. Büyükşehir ya da ilçeler tekrarlansın diye değil cumhurbaşkanlığı seçiminin de kanunsuz olduğunu anlatmak için bunu yaptık. Bir önceki seçimlerde de aynı şekilde olan şeylerden dolayı seçim iptali ne hukuka ne de vicdana sığıyor. Bu kabul edilmeyecek bunu biliyoruz. Çünkü bunun iptalinin sebebi kazananın CHP olması. Olur da iptal edilirse, iş yükümüzün artması meselesi değil elbette ona da çalışırız sorun yok.

    Türkiye’nin her kesiminde büyük bir heyecan yarattı her şey çok güzel olacak sloganı. Bundan kasıt Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığıyla her şey güzel olacak. İstanbul’da bizim birlikte çalıştığımız kampanya direktörleriyle değerlendirdiğimizde toplumun her kesiminde beğenildi ama bu seçimin bu havayla birlikte kazandık yine kazanacağız rehavete kapılacağız diye değil her şeyin çok güzel olması için bir kez daha çalışmamız gerektiğini söylüyoruz.

    ‘RAKİBİMİZİN NE YAPTIĞINI VE YAPACAĞINI BİLİYORUM’

    Rakibimizin ne olduğunu, bundan sonra ne yapacağını en az onlar kadar gözlemliyorum. 31 Mart öncesinde de bunu dikkatle yaptık. Rakibimizin unuttuğu bir şey var: CHP 31 Mart öncesinde de 23 Haziran seçimlerinde de halkın hakkı için mücadele ediyor. O koltuğa İmamoğlu’nun oturması 16 milyon İstanbullunun oturması anlamına geliyor. Rakibimiz ne yaparsa yapsın o koltuğa niçin oturmak istediğini herkes biliyor. Bilmeyen insanlara da o koltuğa oturduklarında geçmişte ne yaptıklarını bundan sonra ne yapacaklarını gerçek sebeplerini bir bir defalarca anlatacağız.

    İstanbul Yerel Seçim 2019 Sonrası Ak Parti Afiş
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Kulis: AK Parti'de rakibe yüklenen 'terörle işbirliği içinde olduğu iması' bu seçimde kullanılmayacak
    Ekrem Bey canlı yayında toplantıları yayınladı. Öğrencilerin akbilinin fiyatını indirdi. Pazartesi günü su faturalarında indirim olacaktı. Ekrem Bey bir kişiden icazet ya da emir almayacağı için o koltuktan kaldırıldı. Orada oturanlar istiyor ki bir kişiye bağlı olsun kaynaklar arzu edilen kesimlere aktarılsın… Vatandaşın istekleri kimsenin umurunda değil. Ekrem Bey sadece 45 gün uzakta kalacak. Oradan uzak kaldığı sürece CHP grubu aynı hatırlatmaları yapacak belediyede. 47 gün sonra Ekrem Bey kalan işlerini yarım bıraktığı yerden sürdürecek.

    Ekrem Bey’in YSK darbesiyle mazbatası iptal edildiğinde 20 günlük belediye başkanıydı. Karar çıkar çıkmaz İBB resmi hesaplarından ismi ve resmiyle beraber yaptığı her şeyin silinmiş olması 16 milyon İstanbulluya anlatılacak bir şeydir.

    ‘RAKİBİMİZİN YAPTIĞI HARCAMALARA ULAŞMAMIZ İMKANSIZ’

    Bir destek kampanyası başlattık iki teknik aksaklık yaşandı. IBAN numaraları olduğu için hesap sahibi CHP. Duyurularla hallettik. Bir de Euro ve Dolar hesap numarası aksaklığı oldu. Hesapların yeri değişmiş. Şu anda vatandaşların düzeltmesiyle bağışların yapılmasına devam ediliyor. Yurt dışından yapılan havale masraflarının nüne geçilemedi. Türkiye’deki yakınlarına söylesinler onlar göndersin. Kampanya açılırken maliyet hesaplayalım diye açmadık. Bu kampanya bu seçim haksız yere tekrarlanacak dendiğinde vatandaşlar bu seçimde hazine yardımı olmayacak biz de katkı sunalım dediklerinde bu kampanyada bir dayanışma duygusu yaratalım dedik. Aslında dayanışmayı büyütmek içindi. Bu kampanya giderlerini toplanan paralarla karşılamayı düşünmedik. Bir limitimiz yoktu. Ama beklenenin çok üstünde bir destek olduğunu gördük. Rakamdan ziyade kişilerin elini taşın altına koyması çok önemliydi.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Binnur Ege Gürün
    CHP'li Bekaroğlu: Meydan okuyoruz, hadi sıkıysa çalsınlar, sıkıysa o gün seçimin sonucunu ilan etmesinler
    Kampanyaların üst limiti olmaz. O kadar mütevazi bir kampanya yaptık. Rakibimizin sadece İstanbul’da kullandıkları alanlar billboardlara bakıldığında korkunç rakamlara ulaştıklarını gördük. Finansman ve bütçesel anlamda rakibimizle yarışamayacağımızı biliyoruz.

    Bir büyük miting düşünmüyoruz, yapmayacağız. Biz 31 Mart seçimlerinde de yerel dinamiklerle gitmek istedik. Biz toplumun her kesimine mesajımızı anlatmanın yolunu birebir temasta gördük. Doğru olan da buydu. Bu seçimin büyük bir kısmı ramazanda gerçekleşecek. Bunun çalışması da iftar ve sahur arası yapılacak. Ev ziyaretleriyle, genel başkanımızın da katılacağı ziyaretlerle gideceğiz. Bu seçimin farkı nereye gideceğimizi daha iyi biliyor olmamız. Geçen seçimde İmamoğlu millet ittifakı demişti. Bu seçimde İmamoğlu 16 milyon İstanbullu ile buluşmalarına devam edecek. Biz arka planda seçim çalışmalarımızı ve kampanyalarımızı yapmaya devam edeceğiz. DSP ve Saadet Partisi’yle görüşmeler sürüyor. Ortak kanaatle ortak hareket edileceğini düşünüyoruz. Genel merkezimiz tarafından il düzeyinde yapılan görüşmeler devam ediliyor.”

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, yerel seçim, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Arazileri hazineye devredilip, kullanımı Diyanet’e verilmişti: Süryaniler geri dönüyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet