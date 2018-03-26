'Cumhurbaşkanı, MHP’nin genlerindeki anti-komünist refleksi harekete geçirmeye dönük bir dokunuş yaptı'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan hedefindeki Boğaziçi öğrencilerine: Okuma hakkı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin adını anmadan Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin operasyonunda şehit düşen askerler için stant açıp lokum dağıtan öğrenci grubuna tepki gösteren öğrencilerle ilgili, "O komünist, o vatan haini terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz" dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında Boğaziçi Üniversitesi'nde ‘Afrin lokumu' dağıtanlara tepki gösteren öğrencilere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘komünist, vatan haini, terörist' sözleri değerlendirildi.

AKİF BEKİ: BUNUN KOMÜNİZMLE İLGİSİ YOK

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben bu sözlerin bilinçli, seçilmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Kazara ağızdan kaçmış olduğunu düşünmüyorum. Şimdi AK Parti, MHP ile bir seçim ittifakına girdi. Önümüzde de bir seçim var. Sayın Cumhurbaşkanı, MHP'li gençlerin siyasi genetiğinde varolduğunu düşündüğü bir sinir ucuna temas etti. Anti-komünist refleks, MHP'nin genlerinde var olan aslında kuruluş felsefesinin ayrılmaz parçası olan bir şey. O refleksi, o damarı harekete geçirmeye dönük bir dokunuş yaptı. Afrin'deki askeri başarının kutlanması için lokum dağıtan bir grup öğrenciye başka bir grup öğrenci müdahale etmiş. Bunun komünizmle ilgisi yok. Bunun sağ-sol tartışması ile komünizmi savunmak ile bir alakası yok. Bunun tek bir açıklaması var. Bu ağızdan kaçmış bir söz değil, bu ‘Bakın hala komünizm tehlikesi var. Bu kış Türkiye'ye komünizm gelebilir. Üniversite kampüslerinde de hala boy gösteriyorlar. Bunlara okuma hakkı da vermeyeceğiz. Haydi topyekûn ayağa kalkın ve komünizmle mücadele edelim' duygusu uyandırmak için söylenmiş bir şey."

İSMAİL SAYMAZ: BİR FAALİYETE KARŞI ÇIKMAK BİLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KOMÜNİZM YA DA ATEİZM GİBİ

'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bir siyasetçi olarak Erdoğan'ın zihin dünyası ve ideolojik altyapısı ile ilgili bir mesele var ortada. Sonuçta Erdoğan, siyasal İslam'ın merkezinden geliyor. Ve bu merkez, ağırlıklı muhafazakar düşünceyi ve milliyetçi bir motifi içeriyor. Daha dün komünistlere sempatik bakıyordu ya da antipati ile bakıyordu da zaman içinde yumuşamış değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrusal bir çizgi izliyor. ODTÜ eylemleri olmuştu. O eylemler sırasında da ‘Biz bulvar yapıyoruz, bunlar istemiyorlar. O zaman bunlar ateist, bunlar komünist' diye cümleye başlamıştı. Bir faaliyete karşı çıkmak bile onun düşünce dünyasında komünizm gibi, ateizm gibi."

YAVUZ OĞHAN: ŞU ANDA HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENCİ ‘BEN BU İŞE KARŞIYIM' DEME ŞANSINA SAHİP Mİ?

‘Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan, şunları kaydetti: "Bence daha dikkat çekici bir nokta var. Rakip, düşman üzerinden kendini tanımlama gibi bir strateji vardı hep AK Parti'de. Şimdi sanki düşman mı kalmadı? Düşman mı yaratılmak isteniyor? Şu anda herhangi bir üniversitedeki öğrenci ‘Ben bu işi istemiyorum, ben bu işe karşıyım' deme şansına sahip mi? Son dönemlerde zaten üniversitelerde öğrencilerin herhangi bir şeye itiraz etmelerine tahammül yok. Bırakın öğrencileri, hocaların bir şeye itiraz etmeye hakları yok."