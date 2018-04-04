'Milli ve dini değerleri sömürmenin piyasada bir karşılığı var'

'Esenyurt’u kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz' sözleri için İsmail Saymaz, "Milli ve dini değerleri sömürmenin piyasada bir karşılığı var" derken, Akif Beki ise, "Rol model aldıkları sayın Erdoğan, İsrail’in Kudüs ile ilgili emellerine karşı uluslararası bir duruş sergiliyor. Onlar da 'Burada bir damar var, biz de o damardan yürüyelim' diyor" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı olan AK Partili Ali Murat Alatepe yaptığı bir konuşmada "Esenyurt'u kaybedersek Kudüs'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz" ifadelerini kullandı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında Esenyurt Belediye Başkanı AK Partili Ali Murat Alatepe'den dikkat çeken açıklamaları değerlendirildi.

© Fotoğraf: DHA Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu

'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şimdi milli ve dini değerleri sömürmenin piyasada bir karşılığı var. Esenyurt'un ismi değişse ne olacak? Burada aslında kendisinin altını çiziyor: ‘Beni de aday yapın, ben de dava adamıyım. Bakmayın Esenyurt olduğuna, burası Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın üçüncü önemli beldesi'. İstanbul'da olduğu için bize komik geldi ama daha dramatik yönleri var. Bursa'nın yeni belediye başkanı tekel ürünleri satanlara ekmek dağıtmıyor artık. Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna otobüsler artık gece yarısından sonrada çalışacak vaadiyle geldi, ne oldu? İYİ Parti'nin kongresinin olduğu gün metro iptal oldu. Hemen hemen her yerde AK Parti'nin yerel görevlilerinin aldığı pozisyon bu. Vahim olan keşke bu belediyelerle kalsa, valisi de kaymakamı da böyle."

AKİF BEKİ: FORMÜLÜ ÇÖZDÜ HERKES

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Formülü çözdü herkes, şablon bu. Rol model aldıları sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail'in Kudüs ile ilgili emellerine karşı uluslararası bir duruş sergiliyor. Onlar da ‘Ha demek ki bu işte bir ekmek var, burada bir damar var, biz de o damardan yürüyelim' diyor. Bunun çalıştığını görünce ‘Ben niye meseleyi bu kadar basite indirgemiyorum? Niye ben daha karmaşık yöntemlerle oy isteyeyim? Ben de basite indirgeyeyim, ne kendimi yorayım, ne de seçmeni. Oyunuzu bana verin, Kudüs Müslüman kalsın' demeye başladılar. Olacak şey değil."