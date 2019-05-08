Kayıt
14:26 09 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Söylemesi bizden

    YSK’nın İstanbul kararını değerlendiren Oğhan: İstanbul için belli ki bir formül aranmış

    Söylemesi bizden
    URL'yi kısaltın
    Akif Beki, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan
    0 0 0

    YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi ile ilgili konuşan Yavuz Oğhan, “Bugün YSK’nın geldiği noktada İstanbul için öyle bir görüntü var ki bir formül aranmış. O formül bulunmuş, verilmiş gibi bir görüntü var” dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali kararı konuşuldu.

    BEKİ: DÜN MAĞDURU OLDUĞU DURUMU BUGÜN İKTİDARIN KENDİ ELİYLE UYGULAMAYA KOYUYOR OLMASI ŞAŞIRTICI

    Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ile ilgili şunları söyledi:

    "Dün hukuk adına hakimlerin, avukatların, baro yöneticilerinin aldıkları bütün tutumların çok yerinde ve doğru olduğunu düşünmek durumunda değiliz. Bugün nasıl vicdanlara sığmayan, akılla da bağdaştırmakta zorlandığımız kararlar alınabiliyorsa, dün de alınabiliyordu bu kararlar. Burada beni dehşete düşüren şey, dün mağduru olduğu bir durumu bugün iktidarın kendi eliyle uygulamaya koyuyor olabilmesi. Dün mağduru olduğu fiilin bugün fiili konumuna geçebilmesi. Dün kendisinin kullandığı bütün demokratik, hukuki hak ve imkanları bugün başkaları kullandığında bunları suçlaştırması.”

    Yeni Bir Başlangıç Mitingi Ekrem İmamoğlu 5
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    CHP, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek için bağış kampanyası başlattı
    SAYMAZ: YÜKSEK SEÇİM KURULU KENDİ İÇTİHADIYLA ÇELİŞMİŞ DURUMDA VE BUNLARI BİZE İZAH ETMEK ZORUNDA

    “Yüksek Seçim Kurulu’nun sadece bu seçimde 14 Nisan 2009’da verdiği Pasinler, 24 Nisan 2019 verdiği Mustafa Kemal Paşa kararlarıyla 6 Mayıs 2019’da verdiği İstanbul kararları birbirine zıt” diye konuşan İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

    “Yüksek Seçim Kurulu kendi içtihadıyla çelişmiş durumda ve bunları bize izah etmek zorunda. Bunlardan birisi hukuki değil. Nasıl ki İstanbul’da verilen 4 oydan 1’i geçersiz sayılıyorsa, buradaki üç karardan biri ya da diğer ikisi geçersiz. YSK, ya bu üç kararın nasıl kendisine ait olduğunu izah edecek ya da bu kararlardan birini hukuken değil siyaseten aldığını kabul edecek. Ben bu kararın siyaseten alınmış olduğunu düşünüyorum. Siyaseten alınması halinde her türlü eleştiriye göğüs gerecek.”

    OĞHAN: BİR FORMÜL BULUNMUŞ, VERİLMİŞ GİBİ BİR GÖRÜNTÜ VAR

    Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önce verdiği Mustafa Kemal Paşa ve Pasinler kararı aslında içtihatlara uygun kararlar, doğru kararlar. Bugüne kadar da hep öyle vermiş zaten. Ama bugün geldiği noktada İstanbul için öyle bir görüntü var ki bir formül aranmış. O formül bulunmuş, verilmiş gibi bir görüntü var.”

    İlgili konular:

    İstanbullular oy vermek için tatillerini erteliyor
    CHP, Muhammet Safi’yi meclis gündemine taşıdı: Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine devam edecek mi?
    Etiketler:
    İBB, Ekrem İmamoğlu, Seçim iptali, İstanbul, YSK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergileniyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet