YSK’nın İstanbul kararını değerlendiren Oğhan: İstanbul için belli ki bir formül aranmış

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi ile ilgili konuşan Yavuz Oğhan, “Bugün YSK’nın geldiği noktada İstanbul için öyle bir görüntü var ki bir formül aranmış. O formül bulunmuş, verilmiş gibi bir görüntü var” dedi.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la 'Söylemesi Bizden' programında YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali kararı konuşuldu.

BEKİ: DÜN MAĞDURU OLDUĞU DURUMU BUGÜN İKTİDARIN KENDİ ELİYLE UYGULAMAYA KOYUYOR OLMASI ŞAŞIRTICI

Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptali ile ilgili şunları söyledi:

"Dün hukuk adına hakimlerin, avukatların, baro yöneticilerinin aldıkları bütün tutumların çok yerinde ve doğru olduğunu düşünmek durumunda değiliz. Bugün nasıl vicdanlara sığmayan, akılla da bağdaştırmakta zorlandığımız kararlar alınabiliyorsa, dün de alınabiliyordu bu kararlar. Burada beni dehşete düşüren şey, dün mağduru olduğu bir durumu bugün iktidarın kendi eliyle uygulamaya koyuyor olabilmesi. Dün mağduru olduğu fiilin bugün fiili konumuna geçebilmesi. Dün kendisinin kullandığı bütün demokratik, hukuki hak ve imkanları bugün başkaları kullandığında bunları suçlaştırması.”

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu CHP, İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek için bağış kampanyası başlattı

“Yüksek Seçim Kurulu’nun sadece bu seçimde 14 Nisan 2009’da verdiği Pasinler, 24 Nisan 2019 verdiği Mustafa Kemal Paşa kararlarıyla 6 Mayıs 2019’da verdiği İstanbul kararları birbirine zıt” diye konuşan İsmail Saymaz, şöyle devam etti:

“Yüksek Seçim Kurulu kendi içtihadıyla çelişmiş durumda ve bunları bize izah etmek zorunda. Bunlardan birisi hukuki değil. Nasıl ki İstanbul’da verilen 4 oydan 1’i geçersiz sayılıyorsa, buradaki üç karardan biri ya da diğer ikisi geçersiz. YSK, ya bu üç kararın nasıl kendisine ait olduğunu izah edecek ya da bu kararlardan birini hukuken değil siyaseten aldığını kabul edecek. Ben bu kararın siyaseten alınmış olduğunu düşünüyorum. Siyaseten alınması halinde her türlü eleştiriye göğüs gerecek.”

OĞHAN: BİR FORMÜL BULUNMUŞ, VERİLMİŞ GİBİ BİR GÖRÜNTÜ VAR

Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yüksek Seçim Kurulu’nun daha önce verdiği Mustafa Kemal Paşa ve Pasinler kararı aslında içtihatlara uygun kararlar, doğru kararlar. Bugüne kadar da hep öyle vermiş zaten. Ama bugün geldiği noktada İstanbul için öyle bir görüntü var ki bir formül aranmış. O formül bulunmuş, verilmiş gibi bir görüntü var.”