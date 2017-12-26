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    Fatih Terim

    TFF: Terim önce istifa etti, tanığımız var

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Spor
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    Galatasaray'ın 4. kez başına geçen Fatih Terim'in TFF ile olan davasında federasyonun avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, teknik direktörün ilk olarak kendisinin istifa ettiğini ve bu anın tanığının da olduğunu söyledi. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de teknik direktörün istediği 13 milyonluk tazminat için "Talebimiz fahiş değildir" dedi.

    Fatih Terim
    © REUTERS/ Murad Sezer
    TFF'den Fatih Terim'in tazminat isteğine ret
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) açtığı 12 milyon 950.000 liralık tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın ilk duruşması görülürken iki tarafın uzlaşma niyeti olmadığı açıkça ortaya konuldu.

    Fatih Terim'in tazminat talebiyle TFF aleyhine açtığı davada ilk duruşma görüldü.

    İstanbul 17. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafları avukatları temsil ederken dava 7 Mart 2018'e ertelendi. Taraflara uzlaşmaları yönünde teklifte bulunulurken Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, karşı taraf ile sulh olma ihtimallerinin olmadığını söyledi.

    'KURULUN GÖREVİ UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZMEK'

    Epözdemir, davalının, 'davada uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu' yönündeki beyanlarını kabul etmediklerini de belirterek, "Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevi, kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yönündedir. Ayrıca kurul TFF'nin bünyesindedir" dedi.

    Fatih Terim
    © AFP 2017/ Gent SHKULLAKU
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    AYDOĞDU'YA SALDIRI GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİLER

    Epözdemir, TFF'nin cevap dilekçesindeki, 'Selahattin Aydoğdu (kebapçı) ile yaşanan olaya atıf yapılarak haklı nedenle sözleşmenin feshedildiğine' ilişkin savunmasını kabul etmediklerini de belirtti.

    Epözdemir "Müvekkilin iş sözleşmesi, sözleşmenin 6. maddesi uyarınca, erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus müvekkile yazılı fesihle bildirilmiştir. İşveren, fesih sebebi ile bağlıdır, daha sonra sebebin değiştirilmesi mümkün değildir" diyerek davalının 'Selahattin Aydoğdu' savunmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı. 

    'TALEBİMİZ FAHİŞ DEĞİL'

    Fatih Terim'in gelen teklifleri kasten reddettiği iddiasının da doğru olmadığını söyleyen Epözdemir, "Terim, halihazırda Galatasaray ile anlaşma imzalamıştır. Talebimiz fahiş değildir, bakiye ücrete ilişkindir, hakkaniyet indirimine de gerek yoktur" diye konuştu.

    Fatih Terim
    © AA/ Berk Özkan
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    'TERİM, AYDOĞDU İLE YAŞANANLAR İÇİN 'YİNE OLSA YİNE YAPARIM' DEDİ'

    TFF tarafı ise konuyu Terim ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olaya getirdi.  TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu davacı tarafla sulh olmak istemediğini ve davanın uyuşmazlık kurulunda çözülmesi gerektiğini söyledi.

    Avukat Karaahmetoğlu, "Aynı zamanda federasyon yedek üyesi ve Profesyonel Futbol Komitesi üyesi olan davacı Terim, dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiil nedeniyle daha sonra, 'Gene olsa gene yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyan üzerine iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir" dedi.

    Fatih Terim
    © REUTERS/ Carl Recine
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    'TERİM, FİKİR DEĞİŞTİRDİ'

    Avukat Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce 'istifa ettiği ve bir alacak talebi olmadığı'nı beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti. 

    Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına delillerini sunmaları için süre vererek, duruşmayı 7 Mart'a erteledi.

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    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rezan Epözdemir, Hüseyin Karaahmetoğlu, Fatih Terim, Türkiye
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