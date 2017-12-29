Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun mesajı: Asla pişman olmayacağınız bir transfer

İngiltere ekiplerinden Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için Medipol Başakşehir ilginç bir paylaşım yaptı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer"

Thank you @Everton for stealing @CenkTosun_ from our great rivals @Besiktas 🙏 He is one transfer you'll never regret 👍https://t.co/AISKzFTK6Y — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 Aralık 2017

​Başakşehir'in Twitter paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.