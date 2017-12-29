Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun mesajı: Asla pişman olmayacağınız bir transfer

Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer"
Thank you @Everton for stealing @CenkTosun_ from our great rivals @Besiktas 🙏 He is one transfer you'll never regret 👍https://t.co/AISKzFTK6Y— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 29 Aralık 2017
Başakşehir'in Twitter paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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