Kayıt
15:53 04 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cenk Tosun

    Mehmet Şimşek'ten rekor fiyatla Everton'a giden Cenk Tosun'a 'cari açık' tebriği

    © AFP 2017/ Valery HACHE
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Beşiktaş ve Everton'ın Cenk Tosun transferi için 27 milyon sterline anlaşmasının ardından açıklama yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, transferin ülkenin cari açığına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Şimşek, Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik etti.

    Beşiktaş'ın golcu futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transferine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Şimşek, "80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.

    ​Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.

    BBC: CENK 27 MİLYON STERLİNE EVERTON'DA

    Cenk Tosun
    © AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu
    Cenk Tosun transferi imzalara kaldı
    İngiliz BBC Kanalı, Everton'ın yıldız futbolcu Cenk Tosun için Beşiktaş'la anlaştığını duyurmuştu. Habere göre, dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

    Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.

    FİKRET ORMAN: SON AŞAMAYA GELDİK

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk'in transferiyle ilgili olarak BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemli. Hafta sonuna kadar netleşir" dedi.

    BeIN Sports'un haberine göre ise Beşiktaş, Everton'la Cenk Tosun transferi için yaklaşık 28 milyon sterline anlaştı.

    EN YÜKSEK BONSERVİS

    Cenk Tosun, daha önce Roma'ya 15 milyon euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçerek bir Türk kulübünden en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu oldu.

    EVERTON MENAJERİ: ANLAŞTIK, DETAYLARI KONUŞUYORUZ

    Transferle ilgili bir açıklama da Everton Menajeri Sam Allardyce'dan geldi. Allardyce, "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, detayları konuşuyoruz. Bizim o yaş grubunda, o kalitede oyuncumuz yok. Umarım Cenk Everton'da başarılı olur. Resmiyete dökersek yarın Cenk Tosun Liverpool'a karşı kulübede olabilir" dedi.

    ​Everton yarın Liverpool'la FA Cup'taki derbi karşılaşmasına çıkacak. Cenk bu maçta forma giyerse yeni takımıyla ilk kez derbi maçta sahada yer almış olacak.

    ŞENOL GÜNEŞ: HEM ÜZÜLDÜM, HEM SEVİNDİM

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in gidişe hem üzüldüğünü hem de sevindiğini söyledi ve "Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse" diye konuştu.

    ​Güneş, "Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem, bu ekonomik bir durum" ifadesini kullandı.

    Güneş, Cenk'in yerine iki 2-3 isim bakıldığını söyledi.

    İlgili konular:

    Başakşehir'den Everton'a Cenk Tosun mesajı: Asla pişman olmayacağınız bir transfer
    Fikret Orman: Cenk için 35 milyon euro'yu reddettik
    Etiketler:
    Everton, Beşiktaş, BBC, Cenk Tosun, Mehmet Şimşek, İngiltere, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Liberyalılar haberi 17 yıldır ‘kara tahtadan’ öğreniyor
    Haberleri 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam