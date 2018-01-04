Mehmet Şimşek'ten rekor fiyatla Everton'a giden Cenk Tosun'a 'cari açık' tebriği

Beşiktaş ve Everton'ın Cenk Tosun transferi için 27 milyon sterline anlaşmasının ardından açıklama yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, transferin ülkenin cari açığına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Şimşek, Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik etti.

Beşiktaş'ın golcu futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transferine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Şimşek, "80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.

Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim👏🏻👏🏻👏🏻



Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.



80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli… https://t.co/5uQW04mVc0 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 4, 2018

​Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.

BBC: CENK 27 MİLYON STERLİNE EVERTON'DA

© AA/ Salih Zeki Fazlıoğlu Cenk Tosun transferi imzalara kaldı

İngiliz BBC Kanalı, Everton'ın yıldız futbolcu Cenk Tosun için Beşiktaş'la anlaştığını duyurmuştu. Habere göre, dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterline yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.

FİKRET ORMAN: SON AŞAMAYA GELDİK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk'in transferiyle ilgili olarak BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemli. Hafta sonuna kadar netleşir" dedi.

Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için yaklaşık 28 milyon Euro'ya Everton ile anlaştı pic.twitter.com/2AkCMlfWqO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 4, 2018

BeIN Sports'un haberine göre ise Beşiktaş, Everton'la Cenk Tosun transferi için yaklaşık 28 milyon sterline anlaştı.

EN YÜKSEK BONSERVİS

Cenk Tosun, daha önce Roma'ya 15 milyon euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçerek bir Türk kulübünden en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu oldu.

BREAKING: @Everton agree fee of £27m with Besiktas for striker Cenk Tosun — Sky sources. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 Ocak 2018

EVERTON MENAJERİ: ANLAŞTIK, DETAYLARI KONUŞUYORUZ

Transferle ilgili bir açıklama da Everton Menajeri Sam Allardyce'dan geldi. Allardyce, "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, detayları konuşuyoruz. Bizim o yaş grubunda, o kalitede oyuncumuz yok. Umarım Cenk Everton'da başarılı olur. Resmiyete dökersek yarın Cenk Tosun Liverpool'a karşı kulübede olabilir" dedi.

Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı.



"Kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Umuyoruz ki resmiyete dökeriz ve Cenk, yarın kupa maçında Liverpool'a karşı kulübede olabilir." pic.twitter.com/RxYJUKdBgx — BeşiktAŞK Ruhu (@Besiktask_Ruhu) 4 Ocak 2018

​Everton yarın Liverpool'la FA Cup'taki derbi karşılaşmasına çıkacak. Cenk bu maçta forma giyerse yeni takımıyla ilk kez derbi maçta sahada yer almış olacak.

ŞENOL GÜNEŞ: HEM ÜZÜLDÜM, HEM SEVİNDİM



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in gidişe hem üzüldüğünü hem de sevindiğini söyledi ve "Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse" diye konuştu.

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun yorumu

"Hem üzüldüm hem sevindim" pic.twitter.com/rboQo6z6a3 — Beşiktaş Ordusu 🇹🇷🦅 (@BesiktasOrdusu) 4 Ocak 2018

​Güneş, "Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem, bu ekonomik bir durum" ifadesini kullandı.

Güneş, Cenk'in yerine iki 2-3 isim bakıldığını söyledi.