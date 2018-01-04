Mehmet Şimşek'ten rekor fiyatla Everton'a giden Cenk Tosun'a 'cari açık' tebriği

Beşiktaş'ın golcu futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transferine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Şimşek, "80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.
Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim👏🏻👏🏻👏🏻— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 4, 2018
Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.
80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli… https://t.co/5uQW04mVc0
Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.
BBC: CENK 27 MİLYON STERLİNE EVERTON'DA
Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.
FİKRET ORMAN: SON AŞAMAYA GELDİK
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk'in transferiyle ilgili olarak BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemli. Hafta sonuna kadar netleşir" dedi.
Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için yaklaşık 28 milyon Euro'ya Everton ile anlaştı pic.twitter.com/2AkCMlfWqO— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 4, 2018
BeIN Sports'un haberine göre ise Beşiktaş, Everton'la Cenk Tosun transferi için yaklaşık 28 milyon sterline anlaştı.
EN YÜKSEK BONSERVİS
Cenk Tosun, daha önce Roma'ya 15 milyon euro'ya giden Cengiz Ünder'i geçerek bir Türk kulübünden en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu oldu.
BREAKING: @Everton agree fee of £27m with Besiktas for striker Cenk Tosun — Sky sources. #SSN— Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 Ocak 2018
EVERTON MENAJERİ: ANLAŞTIK, DETAYLARI KONUŞUYORUZ
Transferle ilgili bir açıklama da Everton Menajeri Sam Allardyce'dan geldi. Allardyce, "Cenk Tosun için anlaşmaya vardık, detayları konuşuyoruz. Bizim o yaş grubunda, o kalitede oyuncumuz yok. Umarım Cenk Everton'da başarılı olur. Resmiyete dökersek yarın Cenk Tosun Liverpool'a karşı kulübede olabilir" dedi.
Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı.— BeşiktAŞK Ruhu (@Besiktask_Ruhu) 4 Ocak 2018
"Kişisel şartlarda anlaşma sağladık. Umuyoruz ki resmiyete dökeriz ve Cenk, yarın kupa maçında Liverpool'a karşı kulübede olabilir." pic.twitter.com/RxYJUKdBgx
Everton yarın Liverpool'la FA Cup'taki derbi karşılaşmasına çıkacak. Cenk bu maçta forma giyerse yeni takımıyla ilk kez derbi maçta sahada yer almış olacak.
ŞENOL GÜNEŞ: HEM ÜZÜLDÜM, HEM SEVİNDİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk'in gidişe hem üzüldüğünü hem de sevindiğini söyledi ve "Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse" diye konuştu.
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun yorumu— Beşiktaş Ordusu 🇹🇷🦅 (@BesiktasOrdusu) 4 Ocak 2018
"Hem üzüldüm hem sevindim" pic.twitter.com/rboQo6z6a3
Güneş, "Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem, bu ekonomik bir durum" ifadesini kullandı.
Güneş, Cenk'in yerine iki 2-3 isim bakıldığını söyledi.
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