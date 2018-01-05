Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilen Elmander futbolu bıraktı

İsveç İkinci Futbol Ligi takımlarından Örgryte'de forma giyen 36 yaşındaki Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün benim için kenara çekilip gelecek jenerasyona yol verme zamanı. Öncelikle bu yolda benimle olan aileme, kulüplere ve taraftarlara teşekkür ederim. Bu macerayı yaşadığım için gururlu ve şükran doluyum. Şimdi geleceğe bakma zamanı" ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 1997-1998 yıllarında İsveç'in Holmalund takımında başlayan Johan Elmander, Örgryte, Feyenoord, Djurgarden, NAC Breda, Brondby, Toulouse, Bolton takımlarının ardından Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı takımda 2 sezon forma giyen İsveçli oyuncu 2 şampiyonluk yaşadı.

A post shared by johanelmander11 (@johanelmander11) on Jan 5, 2018 at 3:00am PST

İsveç Milli Takımı'nda 85 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, 20 gol kaydetti.

Elmander'in Türkiye'ye gelerek Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başlayacağı iddia edilmişti.