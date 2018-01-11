Vodafone Park'ın maliyeti açıklandı

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak Nisan 2016'da hizmete giren stadın ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla temmuz ayında Vodafone Arena'dan Vodafone Park'a dönüştürüldü. Stadın açılışı 10 Nisan 2016'da yapılmıştı.
Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın 407 milyon liraya mal olduğu açıklandı.
Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak Nisan 2016'da hizmete giren stadın ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla temmuz ayında Vodafone Arena'dan Vodafone Park'a dönüştürüldü. Stadın açılışı 10 Nisan 2016'da yapılmıştı.
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