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    IOC Başkanı Thomas Bach

    Fancy Bears, McLaren'in Rusya karşıtı raporunun siyasi motifli olduğunu ortaya çıkardı

    © REUTERS/ Denis Balibouse
    Spor
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    Fancy Bears adlı hacker grubu, Rusya’da devlet destekli doping programı yürütüldüğünün iddia edildiği McLaren raporunun siyasi motifli olduğunu ortaya çıkardı.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach
    © AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
    Fancy Bears hacker grubu IOC ile McLaren arasındaki yazışmaları paylaştı
    Fancy Bears'tan yapılan açıklamaya göre grup, raporun yazarı Kanadalı avukat Richard McLaren'e Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından gönderilen e-postalara ulaştı. E-postalarda McLaren'e bir rapor hazırlaması için 'açık siyasi emir' verildiğini belirten grup, raporun Rus ulusal paralimpik takımının 2016 Rio de Janeiro Yaz Olimpiyatları'na katılmaktan men edilmesine yol açtığını ve Rusya'nın 2018 Pywongchang Kış Olimpiyatları'ndan diskalifiye edilmesine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

    Fancy Bears, ele geçirilen yazışmaların ve belgelerin Avrupalıların ve Anglo-Saksonların spor dünyasında güç ve para için mücadele verdiğini gösterdiğine dikkat çekti.

    Fancy Bears hacker grubu
    © Sputnik/ Alexey Malgavko
    Hacker grubu Fancy Bears: 2016'da 200 futbolcu doping yaptı
    "McLaren'in tutumu, gerçek amacının dopingle mücadele değil, IOC'ye karşı Anglo-Saksonların koz sahibi olmasını sağlamak olduğunu açığa çıkarıyor" diye devam eden açıklamada, IOC Hukuk Direktörü Howard Stupp'ın yorumuna da yer verildi: "McLaren'in ilk raporunun amacının atletlerle kişi bazında ilgilenmek değil, Rus ulusal takımını Rio Oyunları'ndan ihraç etmek, ikinci raporun amacınınsa Rusları Pyeongchang Oyunları'ndan ihraç etmek olduğu görülüyor…?"

    'TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM' ADI ALTINDA YASAK MADDELER KULLANAN SPORCULARI ORTAYA ÇIKARMIŞLARDI

    Fancy Bears hacker grubu
    © Sputnik/ Alexey Malgavko
    ‘Fancy Bears' hackerları: Yüzücü Michael Phelps atlar için yasak olan maddeyi kullandı
    Fancy Bears, bugüne kadar çok sayıda belge sızdırdı. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Fancy Bears’ın yayınladığı belgelerin ardından sporcuların yasaklı maddeleri yasal olarak kullandığını ve hiçbir kuralı ihlal etmediğini açıklamıştı. Aralarında Rafael Nadal ve Serena Williams gibi ünlü tenisçilerin de yer aldığı çok sayıda atletin, ‘tedavi amaçlı kullanım' programı altında yasaklı madde kullandığını ortaya çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Doping, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, Fancy Bears, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Howard Stupp, Richard McLaren, Rusya
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