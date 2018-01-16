Fancy Bears, IOC içindeki WADA'yla ilgili şüpheleri açığa çıkardı

Fancy Bears'in yeni ifşasına göre 13 Ekim 2016 tarihli 3 sayfalık yazıda Verbruggen, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) IOC ve Avrupa karşıtı bir tutum içinde olduğunu ve bu kuruma güvenmediğini belirtti.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL — Fancy Bears' HT (@FancyBears) January 15, 2018

​Haziran 2017'de hayatını kaybeden Verbruggen yazısında "WADA, uluslararası güvene ve saygınlığa sahip bir dopingle mücadele ajansı olmayı başaramadı. Zira ajans, kuruluşundan bu yana siyasi amaçlar için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Verbruggen yazısına şöyle devam etti: "WADA liderliğinde IOC ve Avrupa karşıtı bir tutum olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bunu dile getirmeye cesaret edemiyoruz. Bu WADA liderliği (IOC tarafından tayin edildi ve bu da hikayenin gülünç tarafı), genellikle Anglo-Sakson Ulusal Dopingle Mücadele Ajanslarından (ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Krallık ve Norveç/İskandinavya) oluşan küçük bir grupla çalışıyordu ve bu da, aynı kişilerin yönetimde kalmasını sağlayan bir ayrım yarattı. Bu 'koalisyon', WADA'nın sitesinde yayınlanan komitelerin içeriğinde de görülebilir."

WADA komitelerindeki Anglo-Sakson hakimiyetine dikkat çeken Verbruggen, bu görüşünü şu şekilde destekledi: "11 WADA komitesinden 9'una Anglo-Sakson ülkelerinden üyelerin başkanlık etmesi. Bu komitelerdeki 112 kişiden 56'sı bu ülkelerden, 10'u da İskandinavya'dan. Özetle, 11 WADA komitesinden 7'si Anglo-Sakson ağırlıklı, 2 komite de Anglo-Sakson ve İskandinav ağırlıklı."

Fancy Bears adlı hacker grubu, 10 Ocak'ta Rusya’da devlet destekli doping programı yürütüldüğünün iddia edildiği McLaren raporunun siyasi motifli olduğunu ortaya çıkarmıştı.

'TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM' ADI ALTINDA YASAK MADDELER KULLANAN SPORCULARI ORTAYA ÇIKARMIŞLARDI

Fancy Bears, bugüne kadar çok sayıda belge sızdırdı. WADA, Fancy Bears’ın yayınladığı belgelerin ardından sporcuların yasaklı maddeleri yasal olarak kullandığını ve hiçbir kuralı ihlal etmediğini açıklamıştı. Aralarında Rafael Nadal ve Serena Williams gibi ünlü tenisçilerin de yer aldığı çok sayıda atletin, ‘tedavi amaçlı kullanım' programı altında yasaklı madde kullandığını ortaya çıkmıştı.