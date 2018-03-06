‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Sputnik’e konuştu

Basında ‘dünyanın en seksi voleybolcusu’ olarak anılan 22 yaşındaki Rus voleybolcu Alisa Manyonok, Sputnik’e başarı öyküsünü anlattı. Manyonok, internette dolaşan ‘Voleybol Barbie’si Alice’ oyuncağının hiç yapılmadığını ifade etti.

Rusya'nın Vladivostok kentinde spor kariyerine başlayan Manyonok, 2013 Primorye Güzellik Yarışması'nda birinciliği elde ederek ünlü oldu. Manyonok, daha sonra 2016 Rusya Güzellik ve 2016 Dünya Süpermodellik yarışmalarında birinci oldu ve modellik kariyerine yöneldi. Filipinli bir basın kuruluşunun fotoğraflarını yayınlamasının ardından da güzelliğinden dünyanın geri kalanına da söz ettirdi.

Manyonok "Üniversiteden bu yıl mezun oldum, modellik sektöründe daha da ileriye gitmek istiyorum. Fotoğraflarım daha sonra Endonezya, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde yayınlandı, ardından da Avrupa basını fotoğraflarımdan bahsetmeye başladı" dedi.

© Alisa Manyonok Alisa Manyonok

‘VOLEYBOL BARBİE'Sİ OYUNCAĞI GERÇEKTE HİÇ YAPILMADI'

Manyonok, zaman zaman ‘Voleybol Barbie'si' olarak da anılıyor. ‘Voleybol Barbie'si Alice' oyuncak bebeğinin fotoğraflarının yayılmasıyla birlikte birçok kişi internet üzerinden bu bebeklerden satın almak istedi.

Manyonok "Bu inanılmazdı. Fotoğraf birkaç internet sitesinde yayınlandı ve insanlar bu bebeğin gerçekten var olduğunu düşünüp onu satın almak istediler" dedi.

Manyonok, bebeğin Rus bir fotoğrafçı tarafından yapılmış üç boyutlu bir fotoğraf olduğunu, gerçekte böyle bir oyuncağın hiç yapılmadığını söyledi.