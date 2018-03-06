‘Dünyanın en seksi voleybolcusu’ Sputnik’e konuştu

Manyonok "Üniversiteden bu yıl mezun oldum, modellik sektöründe daha da ileriye gitmek istiyorum. Fotoğraflarım daha sonra Endonezya, Tayland ve diğer Asya ülkelerinde yayınlandı, ardından da Avrupa basını fotoğraflarımdan bahsetmeye başladı" dedi.
‘VOLEYBOL BARBİE'Sİ OYUNCAĞI GERÇEKTE HİÇ YAPILMADI'
Manyonok, zaman zaman ‘Voleybol Barbie'si' olarak da anılıyor. ‘Voleybol Barbie'si Alice' oyuncak bebeğinin fotoğraflarının yayılmasıyla birlikte birçok kişi internet üzerinden bu bebeklerden satın almak istedi.
Manyonok "Bu inanılmazdı. Fotoğraf birkaç internet sitesinde yayınlandı ve insanlar bu bebeğin gerçekten var olduğunu düşünüp onu satın almak istediler" dedi.
Manyonok, bebeğin Rus bir fotoğrafçı tarafından yapılmış üç boyutlu bir fotoğraf olduğunu, gerçekte böyle bir oyuncağın hiç yapılmadığını söyledi.
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