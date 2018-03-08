FIFA'dan Trabzonspor'a transfer yasağı

Trabzonspor'a, Trencin kulübüne Matus Bero transferiyle ilgili yapılmayan ödeme nedeniyle bir dönem transfer yasağı geldi.

FIFA, Matus Bero ile Trabzonspor arasındaki hukuki süreçle ilgili kararını verdi.

⚽️ #SpordaGününKonusu Trabzonspor, Matus Bero transferinde ödenmesi gereken taksitin zamanında yatırılmamasından dolayı FIFA'dan transfer yasağı cezası aldı. pic.twitter.com/YmjPUrdLL5 — Az Önce Oldu (@azonceoldu) March 8, 2018

​Bero transferi için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak. Trabzonspor, Matus Bero'yu 2016 yılında Slovak kulübü Trencin'den kadrosuna katmıştı.